Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива

На Партизанском проспекте продолжается строительство Государственного архива. Руководство города оценило ход возведения знакового объекта в ходе выездного совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый комплекс объединит архивную работу и информационные ресурсы с упором на внедрение цифровых технологий, а также научно-исследовательскую деятельность. Здание оснастят современными системами климат-контроля и пожаротушения. Фасады качественно утеплят, а внутри создадут комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей. Проектом также предусмотрены выставочные и конференц-залы. Владимир Бублик, генеральный директор ОАО «Стройтрест №1»:

Было осуществлено перепроектирование существующих недостроенных корпусов МАЗа. В данном случае здесь будет находиться здание Государственного архива и Институт документооборота. Административное шестиэтажное здание, готовность составляет порядка 70 %.