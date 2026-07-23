Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива

На Партизанском проспекте продолжается строительство Государственного архива. Руководство города оценило ход возведения знакового объекта в ходе выездного совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Партизанском проспекте продолжается строительство Государственного архива. Руководство города оценило ход возведения знакового объекта в ходе выездного совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый комплекс объединит архивную работу и информационные ресурсы с упором на внедрение цифровых технологий, а также научно-исследовательскую деятельность. Здание оснастят современными системами климат-контроля и пожаротушения. Фасады качественно утеплят, а внутри создадут комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей. Проектом также предусмотрены выставочные и конференц-залы.
Владимир Бублик, генеральный директор ОАО «Стройтрест №1»:
Было осуществлено перепроектирование существующих недостроенных корпусов МАЗа. В данном случае здесь будет находиться здание Государственного архива и Институт документооборота. Административное шестиэтажное здание, готовность составляет порядка 70 %.
На объекте также работают студенческие отряды. Бойцы помогают укладывать тротуарную плитку и благоустраивать прилегающую территорию.
Корней Афанасенко, комиссар Штаба трудовых дел БГУИР:
Работают здесь 10 человек в отряде. В основном укладка плитки. Когда-то они работали в микрорайонах жилых, тоже укладывали плитку, тротуарную, бордюры. Помочь перенести – подсобные работы.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Направления, по которым работают стройотряды, достаточно разные. Это классические строительные отряды, где ребята выполняют работы непосредственно на стройке, как здесь. Ребята достаточно ответственно относятся к этому делу. Если у кого-то получается, они даже и рабочие какие-то квалификации приобретают.
Строительство объекта будет завершено к концу года. Новый комплекс станет самым современным в стране.