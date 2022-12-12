Некоторые посещают поликлинику 200 раз в год. Белорусские пациенты избалованные?

Кирилл Казаков, СТВ : Наши пациенты разбалованы? Когда приводят пример Англии, где бастуют медсестры, или страховая система, которая появилась в Украине, и люди действительно понимают, что лучше таблетку купить и самолечением заниматься. А мы реально приходим и стонем, что в пятницу не взял талончик, в понедельник должен уже попасть.

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Давайте спросим друг у друга, не у медиков. Спросим у самих себя: пациенты наши разбалованы или нет. По-человечески нет. В бытность моей работы в поликлинике, когда я возглавлял 34-ю поликлинику, я проводил исследование, когда 40 тысяч нашего населения были в компьютерной базе. Согласно этой статистике, всего лишь 15 пациентов, которые посещали поликлинику свыше 200 раз в год.

Кирилл Казаков:

Жалобщики на телевидение такие же есть.

Дмитрий Шевцов:

Было порядка 800 человек, которые посещали поликлинику больше 50 раз в год. Мы не говорим о том, что это хронически больные пациенты, которым надо постоянный уход. У нас, на тот момент во всяком случае, минимальными государственными социальными стандартами гарантировалось 13 посещений в смену.