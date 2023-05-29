Прямой эфир

«Может, нам химическую кастрацию ввести?» Кирилл Казаков предложил радикальное решение проблемы педофилии

29 мая 2023 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». 

Алена Сырова, СТВ: 
У нас все сделано с точки зрения законодательства, чтобы уменьшить количество преступлений в отношении несовершеннолетних? 

Кирилл Казаков, СТВ
Может, нам химическую кастрацию ввести? 

«Может, нам химическую кастрацию ввести?» Кирилл Казаков предложил радикальное решение проблемы педофилии-1

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Национальной комиссии по правам ребенка: 
Говорите жестко. Всегда мы будем чувствовать недостаточность средств. Потому что детство – самая чувствительная для нас тема. Это то, что нам дорого, каждому белорусу. И мы, если скажем, что сделали все абсолютно, то мы распишемся в собственном бессилии. 

Алена Сырова: 
К вам обращаются с просьбой об ужесточении наказания? 

Валентина Ражанец: 
Об ужесточении наказания шла речь на заседании комиссии национальной по правам ребенка. Госорганы и отдельные граждане высказывали мнения, что необходимо ужесточить наказания за те или иные преступления. 

Кирилл Казаков: 
У нас единственных в Европе смертная казнь и нам плевать на всю эту историю. Так почему бы нам не ввести химкастрацию, чтобы все знали, что у нас мало того, что семья традиционная, так за то, что ты уродом таким будешь, тебя лишат этого сомнительного удовольствия. 

Валентина Ражанец: 
В РФ обсуждался тоже этот вопрос. Я не специалист в области медицины, но полагаю, что это не навсегда, желания могут вернуться к человеку. 

Кирилл Казаков: 
А окончательную? Ну как к этому относиться по-другому? 

Валентина Ражанец: 
По-другому, наверное, нам надо относиться к своим детям. Обезопасить деток можно, усилив их стрессоустойчивость, повысив их грамотность. Есть портал «помогут.бай», там есть разъяснения, что делать в некоторых случаях. 

«Может, нам химическую кастрацию ввести?» Кирилл Казаков предложил радикальное решение проблемы педофилии-4

Кирилл Казаков: 
Дети эти порталы не читают. Они смотрят TikTok, «Вконтакте», еще где-то те посты, которые им нравятся. Пока ты не почитаешь телефон ребенка, ты не поймешь, чем он занимается. 

Валентина Ражанец: 
Вы абсолютно правы. Здесь роль не только общества, но и родителей, надо быть внимательным, надо жить интересами своего ребенка. 

Алена Сырова: 
В прошлом году мы обсуждали нашумевшую историю, когда блогер, имя которого 90 % не знали, собрала большое количество детей в одном из торговых центров Минска. Но для многих родителей присутствие их детей там стало откровением. 

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции: 
Я свою дочку туда не пустил. 

Кирилл Казаков: 
А у нас ребенок поехал туда. Мы, журналисты, не знали этого. Он сказал: я еду к блогеру. Он уехал, потом перезвонил – у него телефон сломался, «ну, там толпа была». 

Геннадий Казакевич: 
А потом мы вытаскивали этих детей из лифтов, организовывали эвакуацию, потому что была реальная угроза жизни и здоровью всех собравшихся. 

Кирилл Казаков: 
Да, и мы в шоке это понимали уже постфактум. 

Геннадий Казакевич: 
Знаете, как у нас говорят? Следующая революция будет революцией TikTok. 

Читайте также: 

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей? 

Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно 

Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК 

# Закон # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Валентина Ражанец # Геннадий Казакевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест
29 мая 2023 19:03

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?
29 мая 2023 18:51

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?

«Преступления длящиеся и многоэпизодные». Какие наказания запрашиваются для педофилов?
29 мая 2023 18:50

«Преступления длящиеся и многоэпизодные». Какие наказания запрашиваются для педофилов?