«Может, нам химическую кастрацию ввести?» Кирилл Казаков предложил радикальное решение проблемы педофилии
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас все сделано с точки зрения законодательства, чтобы уменьшить количество преступлений в отношении несовершеннолетних?
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, нам химическую кастрацию ввести?
Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Национальной комиссии по правам ребенка:
Говорите жестко. Всегда мы будем чувствовать недостаточность средств. Потому что детство – самая чувствительная для нас тема. Это то, что нам дорого, каждому белорусу. И мы, если скажем, что сделали все абсолютно, то мы распишемся в собственном бессилии.
Алена Сырова:
К вам обращаются с просьбой об ужесточении наказания?
Валентина Ражанец:
Об ужесточении наказания шла речь на заседании комиссии национальной по правам ребенка. Госорганы и отдельные граждане высказывали мнения, что необходимо ужесточить наказания за те или иные преступления.
Кирилл Казаков:
У нас единственных в Европе смертная казнь и нам плевать на всю эту историю. Так почему бы нам не ввести химкастрацию, чтобы все знали, что у нас мало того, что семья традиционная, так за то, что ты уродом таким будешь, тебя лишат этого сомнительного удовольствия.
Валентина Ражанец:
В РФ обсуждался тоже этот вопрос. Я не специалист в области медицины, но полагаю, что это не навсегда, желания могут вернуться к человеку.
Кирилл Казаков:
А окончательную? Ну как к этому относиться по-другому?
Валентина Ражанец:
По-другому, наверное, нам надо относиться к своим детям. Обезопасить деток можно, усилив их стрессоустойчивость, повысив их грамотность. Есть портал «помогут.бай», там есть разъяснения, что делать в некоторых случаях.
Кирилл Казаков:
Дети эти порталы не читают. Они смотрят TikTok, «Вконтакте», еще где-то те посты, которые им нравятся. Пока ты не почитаешь телефон ребенка, ты не поймешь, чем он занимается.
Валентина Ражанец:
Вы абсолютно правы. Здесь роль не только общества, но и родителей, надо быть внимательным, надо жить интересами своего ребенка.
Алена Сырова:
В прошлом году мы обсуждали нашумевшую историю, когда блогер, имя которого 90 % не знали, собрала большое количество детей в одном из торговых центров Минска. Но для многих родителей присутствие их детей там стало откровением.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Я свою дочку туда не пустил.
Кирилл Казаков:
А у нас ребенок поехал туда. Мы, журналисты, не знали этого. Он сказал: я еду к блогеру. Он уехал, потом перезвонил – у него телефон сломался, «ну, там толпа была».
Геннадий Казакевич:
А потом мы вытаскивали этих детей из лифтов, организовывали эвакуацию, потому что была реальная угроза жизни и здоровью всех собравшихся.
Кирилл Казаков:
Да, и мы в шоке это понимали уже постфактум.
Геннадий Казакевич:
Знаете, как у нас говорят? Следующая революция будет революцией TikTok.
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