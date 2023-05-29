«Может, нам химическую кастрацию ввести?» Кирилл Казаков предложил радикальное решение проблемы педофилии

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

У нас все сделано с точки зрения законодательства, чтобы уменьшить количество преступлений в отношении несовершеннолетних? Кирилл Казаков, СТВ:

Может, нам химическую кастрацию ввести?

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Национальной комиссии по правам ребенка:

Говорите жестко. Всегда мы будем чувствовать недостаточность средств. Потому что детство – самая чувствительная для нас тема. Это то, что нам дорого, каждому белорусу. И мы, если скажем, что сделали все абсолютно, то мы распишемся в собственном бессилии. Алена Сырова:

К вам обращаются с просьбой об ужесточении наказания? Валентина Ражанец:

Об ужесточении наказания шла речь на заседании комиссии национальной по правам ребенка. Госорганы и отдельные граждане высказывали мнения, что необходимо ужесточить наказания за те или иные преступления. Кирилл Казаков:

У нас единственных в Европе смертная казнь и нам плевать на всю эту историю. Так почему бы нам не ввести химкастрацию, чтобы все знали, что у нас мало того, что семья традиционная, так за то, что ты уродом таким будешь, тебя лишат этого сомнительного удовольствия. Валентина Ражанец:

В РФ обсуждался тоже этот вопрос. Я не специалист в области медицины, но полагаю, что это не навсегда, желания могут вернуться к человеку. Кирилл Казаков:

А окончательную? Ну как к этому относиться по-другому? Валентина Ражанец:

По-другому, наверное, нам надо относиться к своим детям. Обезопасить деток можно, усилив их стрессоустойчивость, повысив их грамотность. Есть портал «помогут.бай», там есть разъяснения, что делать в некоторых случаях.