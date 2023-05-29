Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест

Новости Беларуси. У большинства школьников все ближе пора каникул. Чтобы они прошли безопасно, 29 мая учащимся 50-й столичной гимназии об основных правилах напомнили сотрудники МЧС, Красного Креста, ГАИ и ОСВОД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в репортаже Алины Мычко.

Некоторые опасности не могут предвидеть и взрослые, что уж говорить о детях. Поэтому, прежде чем отпустить ребят на каникулы, в школах проводят интерактивные практикумы. Об основных правилах безопасного поведения напомнили и в столичной гимназии № 50. Здесь организовали настоящий квест. Мы прошли его вместе с детьми и посмотрели, чему там учат.

Начали с площадки МЧС. Здесь провели интерактивную викторину. Школьники многое узнали о поведении на водоемах, в лесах и на улицах. Самые активные получили от спасателей памятные подарки и призы.

Алина Мычко, корреспондент:

За безопасность детей отвечают в первую очередь их родители. Но в непредвиденных ситуациях спасатели всегда готовы протянуть руку помощи. И сегодня каждый ребенок смог почувствовать себя одним из них. В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето».

На следующей точке ждало перевоплощение в водолаза. Костюм, маску, ласты и даже компенсатор плавучести привез с собой ОСВОД. Наряду с примеркой детям напоминали основные правила безопасного поведения на воде. Казалось бы, прописные истины. Но повторение никогда не бывает лишним. Глеб Ермаков убедился в этом на собственном примере. Тот день он запомнил навсегда: солнце, море, отличная погода для купания, но стоило немного отплыть от взрослых – и его уже уносит течением. Если бы рядом не оказались неравнодушные, неизвестно, чем могла бы закончиться эта история.

Глеб Ермаков, ученик 6 класса гимназии № 50 Минска:

Меня несло течение куда-то далеко, но меня подхватила какая-то семейка. Меня подхватили, и прибыл мой папа. Он меня взял себе на шею, и мы поплыли до дома. И я запомнил этот день. Не соблюдал меры безопасности.

Василий Николайчук, ведущий специалист ОСВОД:

Самая большая проблема на воде – это то, что человек может утонуть. Это самая большая беда, это наша жизнь, это жизнь наших детей. Основа всему – это безопасность. Безопасность детей. Поэтому, дабы не допустить беды, нужно с детства, со школьной скамьи знать правила поведения на воде.

Понятия «вина ребенка» на дороге не существует, говорят сотрудники ГАИ. Если что-то случилось, значит мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили. Поэтому теме безопасного поведения на улице – внимание особое. А чтобы пройденный материал не забывался, на лето каждому ученику – шпаргалки в виде буклетов. Все основные правила перечислены.

Александр Шишковец, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального района РУВД Минска:

В рамках мероприятий мы проводим беседы с детьми различных возрастов, различных классов. За правильные ответы мы вознаграждаем детей фликерами, различными флаерами. Дети очень активны и вовлечены в диалог. Хотелось бы напомнить всем родителям, что им необходимо провести беседы со своими детьми, просмотреть основные маршруты, по которым они передвигаются, разобрать основные правила передвижения на велосипедах, средствах персональной мобильности и в общем передвижения на каникулах.

Что делать, если непредвиденная ситуация все-таки произошла, узнавали у специалистов Красного Креста. Детей научили оказывать первую помощь пострадавшим. Полученные навыки опробовали на специальных манекенах как детских, так и взрослых. Некоторые приемы ребята отрабатывали друг на друге.

Нихад Исаев, специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

Они были очень завлечены в это все, потому что они очень просились это повторить, и мы давали им эти возможности. Они вместе с этим повторяли все это. Каждый человек, не только дети, но и студенты, рабочие должны уметь оказать первую помощь, потому что никто не знает, что с ним может произойти завтра и в какой ситуации он может оказаться.

Вероника Ткачук, ученица 6 класса гимназии № 50 Минска:

Да, это действительно очень важно, потому что если дети знают, как себя вести, то больше вероятность того, что они при экстренных ситуациях, которые происходят в реальной жизни, выживут. Интерактивный практикум прошли порядка семи сотен детей. Каждого из них вооружили не только теоретическими, но и важными практическими знаниями. Они и стали главным призом сегодняшних квестов и викторин. Так что в лето все ученики выйдут подготовленными.