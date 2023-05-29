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Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест

29 мая 2023 19:03
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Новости Беларуси. У большинства школьников все ближе пора каникул. Чтобы они прошли безопасно, 29 мая учащимся 50-й столичной гимназии об основных правилах напомнили сотрудники МЧС, Красного Креста, ГАИ и ОСВОД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подробнее в репортаже Алины Мычко. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-1

Некоторые опасности не могут предвидеть и взрослые, что уж говорить о детях. Поэтому, прежде чем отпустить ребят на каникулы, в школах проводят интерактивные практикумы. Об основных правилах безопасного поведения напомнили и в столичной гимназии № 50. Здесь организовали настоящий квест. Мы прошли его вместе с детьми и посмотрели, чему там учат. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-4

Начали с площадки МЧС. Здесь провели интерактивную викторину. Школьники многое узнали о поведении на водоемах, в лесах и на улицах. Самые активные получили от спасателей памятные подарки и призы. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-7

Алина Мычко, корреспондент: 
За безопасность детей отвечают в первую очередь их родители. Но в непредвиденных ситуациях спасатели всегда готовы протянуть руку помощи. И сегодня каждый ребенок смог почувствовать себя одним из них. 

В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето». 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-10

На следующей точке ждало перевоплощение в водолаза. Костюм, маску, ласты и даже компенсатор плавучести привез с собой ОСВОД. Наряду с примеркой детям напоминали основные правила безопасного поведения на воде. Казалось бы, прописные истины. Но повторение никогда не бывает лишним. Глеб Ермаков убедился в этом на собственном примере. Тот день он запомнил навсегда: солнце, море, отличная погода для купания, но стоило немного отплыть от взрослых – и его уже уносит течением. Если бы рядом не оказались неравнодушные, неизвестно, чем могла бы закончиться эта история. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-13

Глеб Ермаков, ученик 6 класса гимназии № 50 Минска: 
Меня несло течение куда-то далеко, но меня подхватила какая-то семейка. Меня подхватили, и прибыл мой папа. Он меня взял себе на шею, и мы поплыли до дома. И я запомнил этот день. Не соблюдал меры безопасности. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-16

Василий Николайчук, ведущий специалист ОСВОД: 
Самая большая проблема на воде это то, что человек может утонуть. Это самая большая беда, это наша жизнь, это жизнь наших детей. Основа всему это безопасность. Безопасность детей. Поэтому, дабы не допустить беды, нужно с детства, со школьной скамьи знать правила поведения на воде. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-19

Понятия «вина ребенка» на дороге не существует, говорят сотрудники ГАИ. Если что-то случилось, значит мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили. Поэтому теме безопасного поведения на улице – внимание особое. А чтобы пройденный материал не забывался, на лето каждому ученику – шпаргалки в виде буклетов. Все основные правила перечислены. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-22

Александр Шишковец, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального района РУВД Минска: 
В рамках мероприятий мы проводим беседы с детьми различных возрастов, различных классов. За правильные ответы мы вознаграждаем детей фликерами, различными флаерами. Дети очень активны и вовлечены в диалог. Хотелось бы напомнить всем родителям, что им необходимо провести беседы со своими детьми, просмотреть основные маршруты, по которым они передвигаются, разобрать основные правила передвижения на велосипедах, средствах персональной мобильности и в общем передвижения на каникулах. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-25

Что делать, если непредвиденная ситуация все-таки произошла, узнавали у специалистов Красного Креста. Детей научили оказывать первую помощь пострадавшим. Полученные навыки опробовали на специальных манекенах как детских, так и взрослых. Некоторые приемы ребята отрабатывали друг на друге. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-28

Нихад Исаев, специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста: 
Они были очень завлечены в это все, потому что они очень просились это повторить, и мы давали им эти возможности. Они вместе с этим повторяли все это. Каждый человек, не только дети, но и студенты, рабочие должны уметь оказать первую помощь, потому что никто не знает, что с ним может произойти завтра и в какой ситуации он может оказаться. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-31

Вероника Ткачук, ученица 6 класса гимназии № 50 Минска: 
Да, это действительно очень важно, потому что если дети знают, как себя вести, то больше вероятность того, что они при экстренных ситуациях, которые происходят в реальной жизни, выживут. 

Интерактивный практикум прошли порядка семи сотен детей. Каждого из них вооружили не только теоретическими, но и важными практическими знаниями. Они и стали главным призом сегодняшних квестов и викторин. Так что в лето все ученики выйдут подготовленными. 

Детей в Беларуси учат поведению на водоёмах, в лесах и на улицах – организовали настоящий квест-34

Роман Исачкин, ученик 8 класса гимназии № 50 Минска: 
Здоровье это самое важное, что есть у человека. И когда нам рассказывают, какие опасности нас могут поджидать летом, к чему надо быть готовым, это очень хорошо. 

Акция проводится в гимназии второй год подряд и уже успела стать доброй традицией. В преддверии Международного дня защиты детей подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны. 

# Правила безопасности # общество # Алина Мычко # Василий Николайчук # Александр Шишковец # Фотофакт

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