Около Ратуши концерт «Вечера джаза». Минск готовится к открытию летнего музыкально-туристического сезона

Новости Беларуси. Ритмы джаза, классика, танцевальные мастер-классы и кинотеатр под открытым небом. Столица готовится к открытию летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ритмы джаза, классика, танцевальные мастер-классы и кинотеатр под открытым небом. Столица готовится к открытию летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он стартует 21 мая и продлится до 17 сентября. Кроме традиционных концертов классической музыки у Ратуши, минчане смогут увидеть выступления танцевальных коллективов, в том числе хореографический ансамбль «Хорошки». А на арт-террасе состоится танцевальная программа «Зажигательные ритмы линди-хоп и блюз».
Зрителей будет ждать и «Театральный дворик» в «Монастырском» с участием профессиональных и студенческих коллективов. Кроме того, все желающие смогут посмотреть «Белые росы» прямо под открытым небом.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В рамках летнего туристического сезона, музыкально-туристического сезона запланирован ряд мероприятий. В первую очередь эти мероприятия будут направлены и приурочены к 955-летию Минска и Году исторической памяти. Мы постараемся в рамках культурных мероприятий показать всю палитру истории Минска, истории классики, музыку, танцы. Ожидает около Ратуши концерт «Вечера джаза», «Классика у Ратуши» – это полюбившийся минчанам проект.