Около Ратуши концерт «Вечера джаза». Минск готовится к открытию летнего музыкально-туристического сезона

Новости Беларуси. Ритмы джаза, классика, танцевальные мастер-классы и кинотеатр под открытым небом. Столица готовится к открытию летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он стартует 21 мая и продлится до 17 сентября. Кроме традиционных концертов классической музыки у Ратуши, минчане смогут увидеть выступления танцевальных коллективов, в том числе хореографический ансамбль «Хорошки». А на арт-террасе состоится танцевальная программа «Зажигательные ритмы линди-хоп и блюз».

Зрителей будет ждать и «Театральный дворик» в «Монастырском» с участием профессиональных и студенческих коллективов. Кроме того, все желающие смогут посмотреть «Белые росы» прямо под открытым небом.