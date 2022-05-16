30 мая в Беларуси пройдут школьные линейки. А когда состоятся выпускные?

Новости Беларуси. В столице определили даты мероприятий, посвященных окончанию учебного года. Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов минских школ прозвучит 30 мая. Время его проведения с 10:00 до 11:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выпускные вечера для 11-классников с вручением документов об образовании состоятся 10 июня. Начало запланировано на 20:00. И продлятся они до утра. Традиционно прощение со школой будет организовано непосредственно в учреждениях образования. За исключением тех, где отсутствуют актовые залы, где можно разместить всех выпускников. В этих случаях праздничные мероприятия пройдут на базе социокультурных объектов столицы.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

30 мая мы пригласим на «Минск-Арену» всех выпускников 11 классов. Готовим очень интересную программу, интерактив совместно с управлением культуры Мингорисполкома. Будут задействованы также и педагоги школ, в которых дети обучаются.