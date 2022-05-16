«Будем работать над импортозамещением». В трёх районах Минской области представили новых руководителей

Новости Беларуси. Кадровая ротация в нескольких районах Минской области. Новые главы в Слуцком, Стародорожском и Борисовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, на внеочередном районном Совете депутатов на должность председателя Слуцкого райисполкома утвердили Владимира Гогу. Свидетельство ему вручил губернатор Минской области. Производство продуктов выходит на первый план. Турчин обозначил задачи для Слуцкого района. Читайте здесь.

Реальные дела на благо жителей и большая самостоятельность в принятии решений на местах ожидаются от нового главы Стародорожского района Дмитрия Сосиновича, который до этого был заместителем председателя райисполкома. Александр Турчин выразил надежду, что район будет примером для других в создании новых рабочих мест, благоустройстве и развитии экономики.

Дмитрий Сосинович, председатель Стародорожского райисполкома:

Основа экономики Стародорожского района – это сельское хозяйство, также промышленность и торговля, поэтому будем развивать эти основные три направления. Что касается сельского хозяйства, будем строить молочно-товарные комплексы. Что касается промышленности, будем работать над импортозамещением, что сегодня очень актуально. И торговля.

Сегодня в Старых Дорогах активно создается социальная инфраструктура. Идет строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса «Аква-Стар». Спортзалы планируют сдать в эксплуатацию в начале следующего учебного года. А бассейн очень популярен среди местных жителей.

Петр Колесников:

Я хожу в бассейн с внуками и женой. Внуки приезжают. Здорово и отлично все. А так мы ездили в Слуцк, в Любань, в Минск, там плавали. Сейчас отлично, на месте, никуда не надо ходить. Как говорится, все включено.