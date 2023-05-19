Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривается возможность возведения третьего энергоблока либо второй атомной электростанции. Время показало: строительство АЭС было выверенным решением. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в Островце, где ознакомился с темпами развития комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская АЭС относится к эволюционным проектам третьего поколения повышенной безопасности. Поэтому заявления скептиков по поводу рисков, которые таит в себе гарант энергетической безопасности страны, беспочвенны. Сегодня был сделан значимый шаг в программе ввода второго энергоблока в эксплуатацию. Мощность реакторной установки повысили до 50 %. Когда белорусская АЭС начнет работу в полную силу, узнавал Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

9 лет стройки и испытаний второго энергоблока Островецкой АЭС. И вот наконец неделю назад атомное сердце включили в объединенную энергосистему страны. После успешного освоения реакторной установки было принято решение увеличить ее мощность до 50 %, миссию доверили главе белорусского правительства. За время так называемой обкатки второй энергоблок уже успел выработать более 45 миллионов киловатт-часов, всего же с момента ввода в промышленную эксплуатацию станция поставила потребителям порядка 14,5 миллиарда единиц энергии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Вы помните, какие крики были на этапе, когда мы готовились к принятию решения о строительстве атомной станции. Особенно с Запада. Теперь мы видим, насколько это было выверенное и продуманное решение. И те же наши критики сейчас судорожно достают из пыльных шкафов проекты атомных станций. Подробности. Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция. Читайте здесь.

После выхода на проектную мощность БелАЭС сможет обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны, что, в свою очередь, позволит заместить порядка 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Несмотря на такой экономический соблазн, все операции на станции спланированы заранее, поэтому, еще не успев «дать жару», руководство Минэнерго предупредило о грядущих профилактических и ремонтных работах.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Еще предстоит серьезная работа. Это и освоение мощности на уровне 50 % в рамках энергетического пуска, от 50 % до 100 % в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Что важно, на всех этих этапах будет проводиться большой спектр испытаний на различных режимах работы реакторной установки, турбогенератора. В том числе с отключением второго энергоблока от сети как на этапе энергетического пуска, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Белорусская АЭС – гарант не только энергетической, но и экономической безопасности страны. Станция уже помогла диверсифицировать энергосистему и сэкономить валюту, но работающая сегодня в Островце российская делегация предлагает на достигнутом не останавливаться, а лишний раз задуматься об открытии новых производств союзного масштаба.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Мы понимаем, что в Беларуси могут быть созданы дополнительные мощности, дополнительная электроэнергия. Поэтому, наверное, перед Министерством промышленности, перед Министерством экономики стоит задача создания энергоемких производств. Потому что энергия, энергетика есть – нужно создавать энергоемкие производства.