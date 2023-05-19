Прямой эфир

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%

19 мая 2023 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривается возможность возведения третьего энергоблока либо второй атомной электростанции. Время показало: строительство АЭС было выверенным решением. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в Островце, где ознакомился с темпами развития комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-1

Белорусская АЭС относится к эволюционным проектам третьего поколения повышенной безопасности. Поэтому заявления скептиков по поводу рисков, которые таит в себе гарант энергетической безопасности страны, беспочвенны. Сегодня был сделан значимый шаг в программе ввода второго энергоблока в эксплуатацию. Мощность реакторной установки повысили до 50 %.  

Когда белорусская АЭС начнет работу в полную силу, узнавал Константин Герцев.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-4

Константин Герцев, корреспондент:  
9 лет стройки и испытаний второго энергоблока Островецкой АЭС. И вот наконец неделю назад атомное сердце включили в объединенную энергосистему страны. После успешного освоения реакторной установки было принято решение увеличить ее мощность до 50 %, миссию доверили главе белорусского правительства.  

За время так называемой обкатки второй энергоблок уже успел выработать более 45 миллионов киловатт-часов, всего же с момента ввода в промышленную эксплуатацию станция поставила потребителям порядка 14,5 миллиарда единиц энергии.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Вы помните, какие крики были на этапе, когда мы готовились к принятию решения о строительстве атомной станции. Особенно с Запада. Теперь мы видим, насколько это было выверенное и продуманное решение. И те же наши критики сейчас судорожно достают из пыльных шкафов проекты атомных станций. Подробности.  

Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция. Читайте здесь.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-10

После выхода на проектную мощность БелАЭС сможет обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны, что, в свою очередь, позволит заместить порядка 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Несмотря на такой экономический соблазн, все операции на станции спланированы заранее, поэтому, еще не успев «дать жару», руководство Минэнерго предупредило о грядущих профилактических и ремонтных работах.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-13

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
Еще предстоит серьезная работа. Это и освоение мощности на уровне 50 % в рамках энергетического пуска, от 50 % до 100 % в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Что важно, на всех этих этапах будет проводиться большой спектр испытаний на различных режимах работы реакторной установки, турбогенератора. В том числе с отключением второго энергоблока от сети как на этапе энергетического пуска, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации.  

Белорусская АЭС – гарант не только энергетической, но и экономической безопасности страны. Станция уже помогла диверсифицировать энергосистему и сэкономить валюту, но работающая сегодня в Островце российская делегация предлагает на достигнутом не останавливаться, а лишний раз задуматься об открытии новых производств союзного масштаба.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-16

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:  
Мы понимаем, что в Беларуси могут быть созданы дополнительные мощности, дополнительная электроэнергия. Поэтому, наверное, перед Министерством промышленности, перед Министерством экономики стоит задача создания энергоемких производств. Потому что энергия, энергетика есть нужно создавать энергоемкие производства.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%-19

Константин Герцев, корреспондент:  
Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован в текущем году. Как заверил глава госкорпорации «Росатом», на этом этапе развитие АЭС не приостановится. Коллегу поддержал и белорусский министр энергетики, по его оценке, третий энергоблок – хоть и проект в глубокой проработке, но вполне реальный.  

# АЭС в Беларуси # общество # Константин Герцев # Роман Головченко # Виктор Каранкевич # Борис Грызлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вместо 3 соток, она взяла себе 13! Вот история самого громкого земельного вопроса на Гомельщине
19 мая 2023 17:53

Вместо 3 соток, она взяла себе 13! Вот история самого громкого земельного вопроса на Гомельщине

Какой социальный портрет у белорусского общества? Команда БИСИ презентовала Кочановой актуальную аналитику
19 мая 2023 17:47

Какой социальный портрет у белорусского общества? Команда БИСИ презентовала Кочановой актуальную аналитику

«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2023 17:43

«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко