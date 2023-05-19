Вместо 3 соток, она взяла себе 13! Вот история самого громкого земельного вопроса на Гомельщине

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Начало истории вы можете увидеть здесь.

Константин Герцев, СТВ:

Нет конца и края, этот выпуск нашей программы наделал немало шума. В начале марта мы обнародовали пикантные подробности самого громкого земельного спора Гомельского района и пообещали взять это дело под личный контроль. Сказано – сделано. За два месяца трагикомедия Мичуринская обзавелась новыми главами, а ее герои сыскали народную славу.

– Метром больше, метром меньше. Смешно. Константин Герцев:

Метры раздора. Дубль 2.

– Чтобы решить этот спор, это самовольное строение необходимо снести. Этот день мы приближали как могли. Журналисты нашей редакции в прямом смысле дежурили у порога дома «барышни К». Но обо всем по порядку. 20 февраля Гомельский райисполком принял решение о сносе незаконно возведенного объекта, 27-го его получил адресат. С этого дня и исчислялся месяц, выделенный на добровольный демонтаж строения, а затем еще один – на принудительный. 30 марта съемочная группа СТВ в компании местных чиновников посетили горе-агрогородок, но безуспешно.

– Гражданка пока на связь с нами не выходит. Как под копирку, визит 4 мая, но куда пропал апрель? Целый месяц юристы нашей телекомпании и Федерации профсоюзов отбивались от жалоб «барышни К»: облисполком, Мининформ, Администрация Президента. Лейтмотив везде один и тот же – пролитый свет обернулся затмением ее репутации среди соседей.

Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Мы продолжаем терпеливо снова ожидать, райисполком проявляет гибкость. Думаю, надо учитывать интересы граждан. Хотелось бы, чтобы всех граждан. Сейчас, к сожалению, учитываются интересы только Светланы Валерьевны Кулаженко. Она пользуется своим правом на обращение в различные инстанции, засыпает государственные органы и различные организации жалобами, обращениями, хотя процедура очень проста. Решение принято, оно вступило в законную силу, в установленный срок оно не было обжаловано, поэтому ничто не мешает сегодня органам власти просто волевым решением и спецтехникой оказать содействие гражданам и привести участок в первозданное состояние для урегулирования спора.

Терпение пропало, градус повышен. Час икс должен был пробить 10 мая, но «Барышня К» в очередной раз решила реализовать свое право на обращение в местные органы власти и записалась на прием к председателю райисполкома в день предполагаемого сноса. «Народный контроль» верить на слово не привык, и по заданию редакции мы отправились в Гомель.

Светлана Кулаженко, «барышня К»:

Вот этот козырек надо убрать. Раньше все так строили. Почему райисполком рассматривает только одну сторону. Почему Красненский сельский совет не отвечает за свои содействия? Шумелеву не пригласили почему-то. – Меня не пригласили. Светлана Кулаженко:

Была только смежная соседка, которая… Я не знаю, каким она боком заинтересована в этом земельном участке. Если мало подписей, мы можем собрать еще больше. Я поехала в приемную Президента. О своих походах в приемную Президента Светлана Кулаженко еще припомнит, но об этом чуть позже. А пока исполком в который раз разъясняет ей суть своего решения.

Денис Давыдов, заместитель председателя Гомельского районного исполнительного комитета:

Решение райисполкома получили о сносе, что либо в течение двух недель это решается самостоятельно, либо в принудительном порядке райисполком будет это сносить. Все сроки были оговорены. Вы об этом знали. И вы знали, что к вам приедет комиссия. Других законных способов не существует. Нет.

Дмитрий Козел, председатель Гомельского районного исполнительного комитета:

Вы прекрасно знаете, что другого варианта нет. Денис Давыдов:

Сейчас исполком, откровенно говорю, вы пытаетесь втянуть, чтобы он принял либо одну, либо вторую, либо третью сторону. Такого быть не может. Мы будем только на стороне закона. Законный способ только один. И мы его выполняем. Не прошло и полчаса, как Светлана Кулаженко, вроде бы, смирилась с правдой неминуемого сноса, но не вспомнить отмененное судом решение о выделении злополучных 13-ти соток она, конечно, не могла.