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Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция

19 мая 2023 17:56
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Новости Беларуси. В Беларуси рассматривается возможность возведения третьего энергоблока либо второй атомной электростанции. Время показало: строительство АЭС было выверенным решением. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в Островце, где ознакомился с темпами развития комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко о БелАЭС: для нашей страны это важнейший проект десятилетия, мы уже фактически на финишной. Подробности.  

Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция-1

БелАЭС, без преувеличения, крупнейший проект союзной кооперации. Российский реактор водо-водяного типа сегодня самый распространенный. Его конструкция напоминает тепловую станцию со своей турбиной и генератором, только вместо котла – реакторная установка. За последние два десятка лет российские энергетики запустили более двадцати подобных блоков.  

Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция-4

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:  
Жизнь нас испытывала здесь на излом. Пандемия, разрушение логистики. Это все началось еще до 2022 года. Ну и полный набор как писанных, так и не писаных санкций, который обрушился. В чем наша сила совместная была? В том, что с точки зрения ядерных технологий, строительных технологий мы абсолютно импортонезависимы. И все, что мы будем строить и в России, и в Беларуси в дальнейшем, уже будет не на 96, а на 100 % импортонезависимым продуктом. Если мы сейчас посмотрим на белорусскую станцию как на ядерный объект, то я вам ответственно заявляю, что ни с точки зрения безопасности, ни эффективности капвложений, ни подготовки персонала ничего подобного в Европе нет. Это самая передовая во всех смыслах этого слова станция.  

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50 %. 

# АЭС в Беларуси # общество # Алексей Лихачев # Фотофакт

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