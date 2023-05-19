Глава «Росатома» о БелАЭС: ничего подобного в Европе нет, это самая передовая станция

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Жизнь нас испытывала здесь на излом. Пандемия, разрушение логистики. Это все началось еще до 2022 года. Ну и полный набор как писанных, так и не писаных санкций, который обрушился. В чем наша сила совместная была? В том, что с точки зрения ядерных технологий, строительных технологий мы абсолютно импортонезависимы. И все, что мы будем строить и в России, и в Беларуси в дальнейшем, уже будет не на 96, а на 100 % импортонезависимым продуктом. Если мы сейчас посмотрим на белорусскую станцию как на ядерный объект, то я вам ответственно заявляю, что ни с точки зрения безопасности, ни эффективности капвложений, ни подготовки персонала – ничего подобного в Европе нет. Это самая передовая во всех смыслах этого слова станция.

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50 %.