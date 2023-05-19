«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко
Новости Беларуси. Пример истинного мужества и героизма. 19 мая Беларусь вспоминает военных летчиков-героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно два года назад под Барановичами Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко увели падающий самолет от жилых домов. Самим им спастись не удалось.
Трагедия произошла, когда экипаж Лидской штурмовой авиабазы совершал тренировочные полеты на Як-130. Из-за отказа системы управления самолет увело в сторону Барановичей. Он начал падать. Выбрав небольшой участок местности между плотной застройкой, пилоты направили крылатую машину в землю. Таким образом летчики избежали жертв среди горожан ценой собственной жизни.
Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко глава государства посмертно присвоил звание Герой Беларуси. На месте трагедии год назад открыли мемориал в виде улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне взлетающего Як-130. А сегодня в кинотеатрах столицы и областных центрах прошел показ документального фильма ВоенТВ «Город под нами». В центре сюжета картины – история подвига летчиков.
Анна Чиж-Литаш, автор фильма «Город под нами», военкор телекомпании «ВоенТВ»:
Мы рассказали об этих ребятах с позиций человека и офицера. И даже сейчас говорить тяжело, потому что мы пережили… Невозможно абстрагироваться было как журналисту, со стороны просто наблюдать эту картину. Мы общались с мамами, папами, сестрами, с женами. Это больше, чем фильм, больше, чем просто работа. Это полное погружение, общение с этими семьями и разделение их боли. Ее невозможно разделить никогда до конца. Но мы так хотели сделать что-то хорошее, чтобы помнил мир об этом. И мы смогли достучаться до людей.
Подвиг летчиков не забыт. В подтверждение тому большое число зрителей, пришедших на премьеру фильма в кинотеатр «Беларусь». Среди них друзья, близкие, сослуживцы и будущие офицеры. Этот героический поступок не оставил никого равнодушным.