«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко

Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко глава государства посмертно присвоил звание Герой Беларуси. На месте трагедии год назад открыли мемориал в виде улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне взлетающего Як-130. А сегодня в кинотеатрах столицы и областных центрах прошел показ документального фильма ВоенТВ «Город под нами». В центре сюжета картины – история подвига летчиков.

Анна Чиж-Литаш, автор фильма «Город под нами», военкор телекомпании «ВоенТВ»:

Мы рассказали об этих ребятах с позиций человека и офицера. И даже сейчас говорить тяжело, потому что мы пережили… Невозможно абстрагироваться было как журналисту, со стороны просто наблюдать эту картину. Мы общались с мамами, папами, сестрами, с женами. Это больше, чем фильм, больше, чем просто работа. Это полное погружение, общение с этими семьями и разделение их боли. Ее невозможно разделить никогда до конца. Но мы так хотели сделать что-то хорошее, чтобы помнил мир об этом. И мы смогли достучаться до людей.