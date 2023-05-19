Какой социальный портрет у белорусского общества? Команда БИСИ презентовала Кочановой актуальную аналитику

Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с коллективом Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда БИСИ показала гостям потенциал экспертов и презентовала собственные продукты.

Актуальную аналитику института используют в деятельности парламентарии. С учетом динамично развивающихся процессов в мире запрос на данные официальных исследований, не оторванных от реальности, только возрастает. При рассмотрении значимых для государства и общества вопросов, в том числе законотворческих, важна их обоснованность и необходим отклик самих белорусов. Это касается различных направлений: как в сфере экономики, так и социальной. По мнению председателя Совета Республики, все решения должны быть выработаны, систематизированы и не приниматься по наитию.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я рада тому, что то мнение, которое было у нас, у меня как у председателя Совета Республики, исходя из общения с людьми, тех вопросов, с которыми обращаются к нам граждане, и той аналитики, над которой работали сотрудники этого института, оно практически совпало. То есть понимание абсолютно правильное того, что происходит. То есть, с одной стороны, государство определило взятые на себя обязательства и выполняет их. С другой стороны – насколько это сегодня во благо наших людей, насколько они принимают это как благо? Или это уже как данность, как обязанность государства? Поэтому надо понимать, дальше заниматься такими вопросами, несомненно, совершенствовать эту работу надо, и мы это будем делать, но так, чтобы не было социального иждивенчества где-то. Поэтому изучение той ситуации, которая складывается на местах, для нас это очень важно.

В БИСИ также презентовали новый аналитический проект – социальный портрет белорусского общества. Комплексное исследование проводили на протяжении трех лет. В нем приняли участие люди абсолютно разных возрастов и профессий. Узнали их мнение о реализуемой в стране политике, госпрограммах и ожиданиях. По результатам опроса, аналитики увидели запрос у белорусов на коммуникацию, содействие и вовлеченность. Эти посылы и станут в дальнейшем одним из главных инструментов для эффективного взаимодействия и выстраивания обратной связи между обществом и властью.