Головченко о БелАЭС: для нашей страны это важнейший проект десятилетия, мы уже фактически на финишной

Новости Беларуси. Когда ядерная энергия направлена в мирное русло. В Беларуси рассматривается возможность возведения третьего энергоблока либо второй атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время показало: строительство АЭС было выверенным решением. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в Островце, где ознакомился с темпами развития комплекса.

В минувшую субботу, 13 мая, потребителям начала поступать первая электроэнергия, выработанная вторым блоком БелАЭС. За эти дни им выработано более 45 миллионов киловатт-часов. Изначально в объединенную систему страны он был включен на четверть. Сегодня мощность реакторной установки повысили до 50 %. На полную выведут уже в 2023 году. Впереди этап опытно-промышленной эксплуатации.

С вводом второго энергоблока БелАЭС обеспечит около четверти внутренних потребностей страны в электроэнергии, заместит порядка 4,5 миллиарда кубических метров природного газа в год.

Атомная станция – это гарант энергетической безопасности Беларуси.

Фото: Совет министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы развиваем все виды энергии, генерацию я имею в виду, сохраняем традиционную генерацию на данном этапе, развиваем атомную энергетику. Вы помните, какие крики были на этапе, когда мы готовились к принятию решения о строительстве атомной станции? Особенно с Запада раздавались в наш адрес. Теперь мы видим, насколько это было выверенное и продуманное решение. И теперь те же наши критики сейчас судорожно достают из пыльных шкафов проекты атомных станций. Но это все ситуативные вещи, и если возвращаться к нашей конкретной ситуации, то для Беларуси, наверное, это важнейший проект десятилетия. Мы уже фактически находимся на финишной прямой. Сегодня как раз обсуждали график оставшихся мероприятий.