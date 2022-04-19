«Могу организовать работу на любом фронте». Кем будет Олег Новицкий после завершения карьеры космонавта

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

А если не космонавт, то кто? Спортсмены по завершению своей спортивной карьеры уходят в тренеры, а вы задумывались об этом?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Давайте будем честными: не все спортсмены работают потом в тренерском составе, правильно? Юлия Артюх:

Верно.