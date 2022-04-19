«Могу организовать работу на любом фронте». Кем будет Олег Новицкий после завершения карьеры космонавта

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
А если не космонавт, то кто? Спортсмены по завершению своей спортивной карьеры уходят в тренеры, а вы задумывались об этом?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Давайте будем честными: не все спортсмены работают потом в тренерском составе, правильно?
Юлия Артюх:
Верно.
Олег Новицкий:
Я, естественно, еще определенно так не задумывался. Поскольку я считаю, что у меня еще есть возможность и полетать. Но если по каким-то причинам я не смогу выполнять космические полеты, то, естественно, я буду искать какую-то работу на Земле. Будет, может быть, инструктор-космонавт.
Юлия Артюх:
Например, фермерское хозяйство не рассматривали?
Олег Новицкий:
Так глубоко нет, но, в принципе, я считаю, что человек, который может управлять, скажем так, авиационной эскадрильей или работать в отряде космонавтов, то я могу организовать работу на любом фронте: будь то политический, сельскохозяйственный или в космической отрасли. Рано думать о завершении карьеры. Я и так являюсь военным пенсионером. В принципе, у меня еще все дороги открыты.
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