Прямой эфир

«Шанс есть у каждого». Как реализовать бизнес-идею, если денег нет?

19 апреля 2022 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что делать, если есть бизне-идея, но нет средств для реализации, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. 

«Шанс есть у каждого». Как реализовать бизнес-идею, если денег нет? -1

Кристина Сущеня, СТВ:
Если у человека, неважно, какого возраста, есть бизнес-идея? Идея может быть неплохой, но средств нет. Есть ли шансы реализовать эту идею?

«Шанс есть у каждого». Как реализовать бизнес-идею, если денег нет? -4

Владислав Выучейский, менеджер по международным связям и связям с общественностью молодежного бизнес-инкубатора:
Перед тем как приступить или задуматься о реализации идеи, необходимо провести маркетинговый анализ, нужна ли кому-то ваша идея. Можно провести самостоятельно маркетинговый анализ, но можно на аутсорсинге взять компанию. На данный момент много есть компаний, которые оказывают маркетинговые услуги по анализу рынка. Она ему скажет, необходима эта услуга в данном населенном пункте или нет такой потребности. Предприниматель получит отчет, где будет видеть цифры и поймет целесообразность своего развития бизнеса. Самый оптимальный выход поиска финансов – это личные деньги. Кредитоваться – самый крайний вариант, потому что если бизнес выгорел, то деньги придется отдать.

Статистика в цифрах и деньгах. Студент разработал приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг – подробнее здесь

Кристина Сущеня:
В общем, шанс есть у каждого.

# Бизнес в Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Владислав Выучейский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Статистика в цифрах и деньгах. Студент разработал приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг
19 апреля 2022 13:30

Статистика в цифрах и деньгах. Студент разработал приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг

Олег Гайдукевич: никогда мы не опустимся до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы
19 апреля 2022 13:22

Олег Гайдукевич: никогда мы не опустимся до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы

Ещё не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности?
19 апреля 2022 13:12

Ещё не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности?