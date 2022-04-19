Статистика в цифрах и деньгах. Студент разработал приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг

Новости Беларуси. Студент одного из Минских колледжей разработал мобильное приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

К нашей дискуссии присоединились новые гости. Среди них– выпускник Минского колледжа предпринимательства Михаил. Вы разработали мобильное приложение, которое можно использовать в ЖКХ. Расскажите, в чем его суть?

Михаил Голубь, выпускник Минского колледжа предпринимательства:

Да, все верно. Я разработал мобильное приложение, которое поможет простым людям отслеживать их коммунальные ресурсы в реальном времени и контролировать их расход. Они увидят статистику как в цифрах, так и в диаграммах, даже в денежном эквиваленте, что происходит с их водой или электроэнергией в данное время. Также это приложение поможет обучать детей экономии электроэнергии и воды, а в качестве простой игры дети узнают, что будет, если они сэкономят какую-то дольку воды или освободят землю от выброса углекислого газа, который происходит во время создания электроэнергии. Илона Волынец:

А что дальше планируете делать с этим приложением? Продать? Может быть, отдать ЖКХ?

Михаил Голубь:

Я сейчас разрабатываю платформы для ЖКХ. Часть данного приложения, которая сможет также отслеживать оплату всех коммунальных ресурсов и перекрывать коммунальные ресурсы неплательщикам, что позволит сэкономить государству довольно большие деньги. Еще не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности? Подробнее здесь.

Илона Волынец:

То есть у вас есть проект, но вы не знаете, что с этим делать дальше?

Михаил Голубь:

Нам пообещали поддержку от мэра. Илона Волынец:

Павел, вы учитесь в Академии управления при Президенте, у вас есть проект на тему финансовой грамотности. Что касается идеи, которая есть у Михаила, как ее можно развить?

Павел Петьков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я думаю, что идея довольно интересная нашей государственной службе, то есть аспект контроля, что наши коммунальщики смогут точно отслеживать неплательщиков. Я думаю, что это будет очень интересно для коммунальщиков. С финансовой точки зрения, это предприятие не слишком прибыльное и выгодное, на мой взгляд, но при этом оно именно в социальной направленности вполне себе в духе нашего социально ориентированного государства. Кристина Сущеня, СТВ:

Владислав, вы как представитель молодежного бизнес-инкубатора, может, у вас другое мнение на счет проекта Михаила? Что вы скажете? Илона Волынец:

Надо ли подтянуть финансовую грамотность?

Владислав Выучейский, менеджер по международным связям и связям с общественностью молодежного бизнес-инкубатора:

При составлении бизнес-плана стоит начинать искать инвестора, который согласится, которому будет интересно вложиться в данный проект. Далее необходимо грамотно выявить свою целевую аудиторию, то есть на кого ориентирован этот проект, кому будут продаваться эти услуги.

Михаил Голубь:

Целевая аудитория выявлена. Это, конечно, молодые люди, а также молодые семьи, которые хотят научить их детей экономить и тоже пытаются сэкономить. А также государство данной платформой будет привлечено. Илона Волынец:

Под свое крыло в инкубатор возьмете?

Владислав Выучейский:

Безусловно, наш молодежный бизнес-инкубатор создан как раз для того, чтобы помогать молодым предпринимателям, развивать их идею, помогать в реализации их задумок, то есть где-то подсказывать, просматривать их бизнес-планы и подставлять свое плечо в развитии их интересных идей, чтобы они зарабатывали деньги и развивались. Кристина Сущеня:

Павел, расскажите о своем проекте финансовой грамотности.

Павел Петьков:

Наша команда работает в рамках проекта «Минская смена», то есть это проект нашего Минского городского исполнительного комитета. Мы работаем именно в сфере финансовой грамотности. В данный момент мы разрабатываем сайт, на котором мы сможем донести экономическую информацию до обывателя на понятном им языке. Кристина Сущеня:

То есть вы адаптируете? Павел Петьков:

Да. О какой-то прибыльности этого проекта речь пока не идет, то есть он социально направленный. Чем грамотнее наше население в финансовом плане, тем больше людей смогут обратиться в бизнес-инкубатор, чтобы потом стать предпринимателями и развивать нашу экономику.