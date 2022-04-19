Статистика в цифрах и деньгах. Студент разработал приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг

Новости Беларуси. Студент одного из Минских колледжей разработал мобильное приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Студент одного из Минских колледжей разработал мобильное приложение, которое позволяет контролировать расход коммунальных услуг, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
К нашей дискуссии присоединились новые гости. Среди них– выпускник Минского колледжа предпринимательства Михаил. Вы разработали мобильное приложение, которое можно использовать в ЖКХ. Расскажите, в чем его суть?
Михаил Голубь, выпускник Минского колледжа предпринимательства:
Да, все верно. Я разработал мобильное приложение, которое поможет простым людям отслеживать их коммунальные ресурсы в реальном времени и контролировать их расход. Они увидят статистику как в цифрах, так и в диаграммах, даже в денежном эквиваленте, что происходит с их водой или электроэнергией в данное время. Также это приложение поможет обучать детей экономии электроэнергии и воды, а в качестве простой игры дети узнают, что будет, если они сэкономят какую-то дольку воды или освободят землю от выброса углекислого газа, который происходит во время создания электроэнергии.
Илона Волынец:
А что дальше планируете делать с этим приложением? Продать? Может быть, отдать ЖКХ?
Михаил Голубь:
Я сейчас разрабатываю платформы для ЖКХ. Часть данного приложения, которая сможет также отслеживать оплату всех коммунальных ресурсов и перекрывать коммунальные ресурсы неплательщикам, что позволит сэкономить государству довольно большие деньги.
Еще не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности? Подробнее здесь.
Илона Волынец:
То есть у вас есть проект, но вы не знаете, что с этим делать дальше?
Михаил Голубь:
Нам пообещали поддержку от мэра.
Илона Волынец:
Павел, вы учитесь в Академии управления при Президенте, у вас есть проект на тему финансовой грамотности. Что касается идеи, которая есть у Михаила, как ее можно развить?
Павел Петьков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Я думаю, что идея довольно интересная нашей государственной службе, то есть аспект контроля, что наши коммунальщики смогут точно отслеживать неплательщиков. Я думаю, что это будет очень интересно для коммунальщиков. С финансовой точки зрения, это предприятие не слишком прибыльное и выгодное, на мой взгляд, но при этом оно именно в социальной направленности вполне себе в духе нашего социально ориентированного государства.
Кристина Сущеня, СТВ:
Владислав, вы как представитель молодежного бизнес-инкубатора, может, у вас другое мнение на счет проекта Михаила? Что вы скажете?
Илона Волынец:
Надо ли подтянуть финансовую грамотность?
Владислав Выучейский, менеджер по международным связям и связям с общественностью молодежного бизнес-инкубатора:
При составлении бизнес-плана стоит начинать искать инвестора, который согласится, которому будет интересно вложиться в данный проект. Далее необходимо грамотно выявить свою целевую аудиторию, то есть на кого ориентирован этот проект, кому будут продаваться эти услуги.
Михаил Голубь:
Целевая аудитория выявлена. Это, конечно, молодые люди, а также молодые семьи, которые хотят научить их детей экономить и тоже пытаются сэкономить. А также государство данной платформой будет привлечено.
Илона Волынец:
Под свое крыло в инкубатор возьмете?
Владислав Выучейский:
Безусловно, наш молодежный бизнес-инкубатор создан как раз для того, чтобы помогать молодым предпринимателям, развивать их идею, помогать в реализации их задумок, то есть где-то подсказывать, просматривать их бизнес-планы и подставлять свое плечо в развитии их интересных идей, чтобы они зарабатывали деньги и развивались.
Кристина Сущеня:
Павел, расскажите о своем проекте финансовой грамотности.
Павел Петьков:
Наша команда работает в рамках проекта «Минская смена», то есть это проект нашего Минского городского исполнительного комитета. Мы работаем именно в сфере финансовой грамотности. В данный момент мы разрабатываем сайт, на котором мы сможем донести экономическую информацию до обывателя на понятном им языке.
Кристина Сущеня:
То есть вы адаптируете?
Павел Петьков:
Да. О какой-то прибыльности этого проекта речь пока не идет, то есть он социально направленный. Чем грамотнее наше население в финансовом плане, тем больше людей смогут обратиться в бизнес-инкубатор, чтобы потом стать предпринимателями и развивать нашу экономику.
Илона Волынец:
Вы нам все так рассказываете про финансовую грамотность, как будто перед нами уже стоит профессор и всех нас обучает. А сами себя вы видите кем?
Павел Петьков:
Я ощущаю серьезную принадлежность к своему государству, к государственным органам и службам. Так как я студент Академии управления, то я целенаправленно ожидал государственной службы. В принципе, пока все так и движется, то есть я состою в перспективном кадровом резерве Мингорисполкома и планирую связать свою жизнь с государственной службой.