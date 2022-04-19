Олег Гайдукевич: никогда мы не опустимся до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы

Новости Беларуси. На пикет к польскому посольству в Минске 19 апреля вышли неравнодушные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они принесли к зданию чучело Евросоюза и плакаты с призывом к западным странам поставить на паузу античеловечную политику. Очередным поводом стало осквернение сразу нескольких памятников советским воинам в Польше, Германии, Латвии и Румынии. К тому же собравшиеся призвали одуматься и остановить строительство пятиметрового забора с колючей проволокой на белорусско-польской границе.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей:

Вы видите, мы никого сжигать не собираемся. А они наши флаги оскверняют! А мы, видите, одели в дорогой костюм, одели, как положено. И вежливо занесем его назад в машину. Никогда мы не опустимся, как они, до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы. Это мы европейцы. Это мы настоящая Европа. А они про свои европейские ценности, уже их извратили и забыли. Это мы цитадель христианских ценностей.

Виталий Леонович, общественный деятель:

Давайте жить дружно, уважаемые поляки. Мы такие же, как и вы. Мира вам, любви, благополучия.