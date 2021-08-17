Многих прельщает предстать в виде богатого человека. В чём причина обмана в интернете?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наталья, мы сейчас затронули такую тему – почему люди зачастую выкладывают слишком много о своей жизни в социальные сети, это первый вопрос. А второй – почему выкладывают неправду? Если вы хотите получать лайки, то вы получаете их не за то, что происходит реально, а за то, как вы хотите показать свою жизнь. В чем тут дело? Может, действительно, какая-то недолюбленность с детства? Психологи любят уходить своими корнями очень глубоко. Не получили лайков, наверное, где-то за всю свою жизнь?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Возможно. Опять же, все люди разные, но такой процент недолюбленных детей. Получить эту самооценку, любовь можно через признание других. И если бы такой человек пришел ко мне на консультацию, мы бы раскопали явно. Я хочу, чтобы папа мной гордился или мама меня признала, но это будет глубоко-глубоко, и когда всплывает и идут слезы, оказывается, все это признание публике – часто из-за этого. Но это не только однозначные случаи. Могу быть и другие моменты. Но когда очень много соцсетей, вы же понимаете, сколько времени это занимает, и тогда вопрос, что в реальной жизни делает человек. Когда заменяют реальную жизнь только соцсетью, здесь уже идет перекос и выпадение из реальности, поэтому есть угроза здоровью.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, многих прельщает предстать перед всеми в виде богатого, успешного человека, и зачастую в реальной жизни не удается от этой виртуальности уйти и спуститься с небес на землю.
Наталья Евтихова:
Вопрос цели, для чего человек это делает. Если продать себя выгодно, понимаете, игра стоит свеч. Если это стремиться и поставить цель, до которой дойти, возможно, это тоже мотивирует. Если это просто уход от реальности и красивая жизнь только в Instagram, а в обыденной жизни нет, то здесь уже перекос.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Даже видела видео, как девочки из съемных некрасивых квартир делали лайфхаки, как показать себя. Закрывали шторками стены, делали красивый макияж, надевали лучшую одежду, и фотографии получались красивые – не различишь.
Алеся Лакина:
Я, кстати, слышала такую гипотезу, что все свободное время проводят в Instagram, в соцсетях люди, которые по жизни несчастны. То есть когда человек счастлив, он не думает о том, что нужно взять телефон и что-то заснять – он занимается своими делами, и у него на это попросту нет времени. А если человеку нечем заняться, он в принципе одинок и несчастен, он занимается тем, что снимает контент. Так ли это?
Наталья Евтихова:
Вопрос времени, сколько уделяет. Второй вопрос – чтобы снять контент, тоже нужна уверенность в момент предъявления. Если ты уже окончательно прибит жизнью, даже контент не снимешь – накрылся одеялом и в депрессии. Если все-таки силы на это есть, то уже какая-то подача. И давайте еще рассмотрим. Если лежать в депрессии под одеялом или снимать, выкладывать контент – это больше ведет к здоровью, нежели к нездоровью и отказу от любого мира.
Екатерина Забенько:
С одной стороны, это творческий процесс, человек что-то придумал, сделал, чтобы выложить в интернет. В первую очередь, касается тиктокеров. Смотрю и удивляюсь, откуда такое количество фантазии у людей, чтобы каждый день что-то выкладывать напоказ, собирать огромное количество лайков. А с другой стороны, ты уходишь от реальной жизни. Есть какая-то грань?
Наталья Евтихова:
У меня сейчас много клиентов, которые приходят как раз за тем, где найти смелость предъявить себя. У них это цель и задача, где найти этот шаг. Кто-то может, а кто-то к этому подходит. Всегда про цель, для чего. Если это полный уход от реальности – это нездоровая ситуация. Если это становится работой, жизнью, бизнесом, даже некоторые знакомятся таким образом, создают пары, некоторые показывают модель семьи. Она может быть приукрашена, но для кого-то – я же видел, такое может быть. И человека это может замотивировать – о, в 50 стать моделью, супер, она же смогла. Женщина поднимается и пошла. На это еще нужна смелость.
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