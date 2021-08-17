Многих прельщает предстать в виде богатого человека. В чём причина обмана в интернете?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Наталья, мы сейчас затронули такую тему – почему люди зачастую выкладывают слишком много о своей жизни в социальные сети, это первый вопрос. А второй – почему выкладывают неправду? Если вы хотите получать лайки, то вы получаете их не за то, что происходит реально, а за то, как вы хотите показать свою жизнь. В чем тут дело? Может, действительно, какая-то недолюбленность с детства? Психологи любят уходить своими корнями очень глубоко. Не получили лайков, наверное, где-то за всю свою жизнь?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Возможно. Опять же, все люди разные, но такой процент недолюбленных детей. Получить эту самооценку, любовь можно через признание других. И если бы такой человек пришел ко мне на консультацию, мы бы раскопали явно. Я хочу, чтобы папа мной гордился или мама меня признала, но это будет глубоко-глубоко, и когда всплывает и идут слезы, оказывается, все это признание публике – часто из-за этого. Но это не только однозначные случаи. Могу быть и другие моменты. Но когда очень много соцсетей, вы же понимаете, сколько времени это занимает, и тогда вопрос, что в реальной жизни делает человек. Когда заменяют реальную жизнь только соцсетью, здесь уже идет перекос и выпадение из реальности, поэтому есть угроза здоровью. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, многих прельщает предстать перед всеми в виде богатого, успешного человека, и зачастую в реальной жизни не удается от этой виртуальности уйти и спуститься с небес на землю.

Наталья Евтихова:

Вопрос цели, для чего человек это делает. Если продать себя выгодно, понимаете, игра стоит свеч. Если это стремиться и поставить цель, до которой дойти, возможно, это тоже мотивирует. Если это просто уход от реальности и красивая жизнь только в Instagram, а в обыденной жизни нет, то здесь уже перекос. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Даже видела видео, как девочки из съемных некрасивых квартир делали лайфхаки, как показать себя. Закрывали шторками стены, делали красивый макияж, надевали лучшую одежду, и фотографии получались красивые – не различишь.

Алеся Лакина:

Я, кстати, слышала такую гипотезу, что все свободное время проводят в Instagram, в соцсетях люди, которые по жизни несчастны. То есть когда человек счастлив, он не думает о том, что нужно взять телефон и что-то заснять – он занимается своими делами, и у него на это попросту нет времени. А если человеку нечем заняться, он в принципе одинок и несчастен, он занимается тем, что снимает контент. Так ли это? Наталья Евтихова:

Вопрос времени, сколько уделяет. Второй вопрос – чтобы снять контент, тоже нужна уверенность в момент предъявления. Если ты уже окончательно прибит жизнью, даже контент не снимешь – накрылся одеялом и в депрессии. Если все-таки силы на это есть, то уже какая-то подача. И давайте еще рассмотрим. Если лежать в депрессии под одеялом или снимать, выкладывать контент – это больше ведет к здоровью, нежели к нездоровью и отказу от любого мира.