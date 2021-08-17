Лучшее сочетание – это экспертность плюс юмор. Какое видео точно попадёт в рекомендации в TikTok?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Юля, что сегодня выкладываете вы и что пользуется наибольшей популярностью?
Юлия Пашкевич, блогер:
Лучшее сочетание в TikTok – это когда ты демонстрируешь какую-то экспертность либо несешь пользу, плюс юмор. Все идут всегда за пользой. На тебя не будут подписываться в TikTok, если ты просто красивая девочка. В Instagram может быть. Мне кажется, он немножко иначе работает. В TikTok это не работает.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В TikTok, мне кажется, больше юмор заходит.
Юлия Пашкевич:
Юмор больше смотрят, юмор может набирать много лайков, но юмор медленнее набирает подписчиков, потому что подписываются на пользу.
Алеся Лакина:
Не знаю, у меня как раз юмор – 197 тысяч подписчиков.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
По этому поводу я хотела у психолога спросить. Чтобы стать популярным блогером в TikTok, достаточно запостить милое видео с котиком, какой-то нелепый танец или мем. Почему в топе те блогеры, которые по сути ничего важного в жизни не сделали?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Попадает в систему ценностей – не важно, что. У кого-то котики, у кого-то свобода, кстати, проявление, у кого-то нелепость. Извините, даже патологии, буду говорить языком психолога.
Екатерина Забенько:
Есть огромное количество просмотров и подписчиков на людей, на которых смотришь и понимаешь, что они неадекватные. А на них люди хотят смотреть, подписываются, и наверняка, как говорит Ванесса, ржут. Человек же считает себя абсолютно нормальным и думает о том, что он делает какие-то правильные вещи, на которые подписываются.
Наталья Евтихова:
Некоторые считают нормальным, а некоторые понимают глубокую психологию рекламы, и люди идут на идентичность. Получается, что в обществе много патологий, раз патология так привлекает. Если на Ванессу пойдут свободные девушки – предъявление себя в любом весе, в любом возрасте, а туда пойдут на другое. Я же тоже анализирую, смотрю конкурентов, психологов – патологичных психологов много, не без этого.
Екатерина Забенько:
Можно еще промахнуться с психологом и попасть не в ту целевую аудиторию в Instagram или TikTok.
Наталья Евтихова:
И это тоже. Это моя тревога, когда смотришь и понимаешь – боже, куда люди пойдут и что они потом будут думать про психологов. Тоже – человек предъявляет патологию, и на нее идут, особенно созависимые. Им надо попасть, и там он просто мочит, он абьюзер, и они тысячами идут лечиться от абьюзинга к абьюзеру. Не буду называть фамилии – кто понял, тот понял.
Екатерина Забенько:
Но это же абьюзеры, им хочется с абьюзерами дальше продолжать общаться, а не лечить свою зависимость – это же очевидно.
Наталья Евтихова:
Да, и в результате они не лечатся, а усугубляют патологию. Вот это риск.
«Инстасамка всё время хайпит, ей уже никто не верит». Необходим ли шок-контент в личном блоге? Подробности здесь.