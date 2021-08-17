Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице

Новости Беларуси. Ливень, гроза и поломанные деревья. 17 августа в полдень столицу накрыл сильнейший дождь. Из-за непогоды в Минске объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ливень прошелся буквально по каждому району города. Так, на улице Рафиева ветром сорвало крышу с остановки. А на проспекте Победителей разбросало шеринговые велосипеды. Один из них даже оказался за пределами пешеходной дорожки.

Также ливень затруднил дорожную обстановку. В полдень на столичных магистралях наблюдались четырехбалльные пробки, автомобили практически плыли по проезжей части.

Из-за подтоплений было ограничено движение на пересечениях улиц Калиновского и Кнорина, площади Ванеева, на улицах Кабушкина и Долгобродской, Логойском тракте. В некоторых уголках города настолько затопило улицы, что минчанам пришлось ожидать общественный транспорт, в прямом смысле забравшись на остановку. Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?