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Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице

17 августа 2021 14:33
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Новости Беларуси. Ливень, гроза и поломанные деревья. 17 августа в полдень столицу накрыл сильнейший дождь. Из-за непогоды в Минске объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице-1

Ливень прошелся буквально по каждому району города. Так, на улице Рафиева ветром сорвало крышу с остановки. А на проспекте Победителей разбросало шеринговые велосипеды. Один из них даже оказался за пределами пешеходной дорожки.

Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице-4

Также ливень затруднил дорожную обстановку. В полдень на столичных магистралях наблюдались четырехбалльные пробки, автомобили практически плыли по проезжей части.

Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице-7

Из-за подтоплений было ограничено движение на пересечениях улиц Калиновского и Кнорина, площади Ванеева, на улицах Кабушкина и Долгобродской, Логойском тракте. В некоторых уголках города настолько затопило улицы, что минчанам пришлось ожидать общественный транспорт, в прямом смысле забравшись на остановку.

Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?

Минчане ждали транспорт, забравшись на остановки. Кадры после бури в столице-10

Не обошлось и без упавших деревьев. Больше всего пострадал Фрунзенский район. Из-за непогоды на пересечении улиц Глебки и Матусевича, а также на проспекте Дзержинского упало два билборда, повреждена игровая площадка на проспекте Победителей. Пострадавших нет.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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