Слёзы на камеру. Зачем блогеры выставляют личное горе на публику?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Меня интересовало, зачем люди публично плачут в Instagram, миллионы зрителей, когда можно прийти к подружке и поплакаться в жилетку, что произошло. Зачем свое горе выставлять на всеобщее обозрение? Что за такой постоянный постинг?

Ванесса Морская, блогер, модель плюс-сайз:

У меня было такое. Я плакала на камеру, но зависит от того, какая ситуация. Я расскажу про свою в двух словах. Я участвовала в конкурсе красоты, и так получилось, что я и мои подписчики шли с целью, даже мои подписчицы зарегистрировались на этот конкурс, девочки плюс-сайз, чтобы сломать шаблоны, чтобы не было только 90-60-90. Но на этом конкурсе жюри все-таки выбрали шаблонный вариант красоты – это 90-60-90. Никого сейчас обидеть не хочу, высказываю сугубо свое мнение. И в своем Instagram, в своем профиле я написала пост о том, что, к сожалению, так получилось. Поблагодарила организаторов, партнеров, никого не обидела. Но член жюри увидел, что я кого-то якобы обидела и написала мне нелицеприятные слова, которые, если я сейчас скажу, можно будет запикать. И дело в том, что мои подписчики начали меня защищать. А мне так резко стало обидно, я не поняла, почему это произошло, потому что я ничего такого не сделала. Дома никого не было, никому я позвонить не могла, все мои друзья работали, это был будний день, я вырыдала, выплакала это на камеру, мне стало легче психологически, и люди меня поддерживали. Была реклама с батарейками-зайчиками, когда вставляют батарейку, и ты постоянно такая веселая. Нет. Если вы работаете блогером, развиваете свой аккаунт, показываете свою личную жизнь, но должны быть границы. Я знаю, что никогда не покажу свое голое тело. Обнаженка – не моя история. Но касательно эмоций, я могу их дать, потому что блогу иногда нужны эмоции.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Чего вы ждали от этого? Что вас будут жалеть? Ванесса Морская:

Нет, что меня будут поддерживать. Алеся Лакина:

Вам нужна была именно всеобщая поддержка? Ванесса Морская:

Мне нужна была поддержка моих людей. Я знала, мама мне сразу позвонила, это не было проблемой. Даже папа, который живет в Москве, сразу же мне позвонил и спросил, в чем дело, все ли хорошо. Поддержка именно людей. Для меня было очень важно, чтобы они видели, что человек выложил этот пост к себе и опорочил мою честь. Он на свои 26 тысяч подписчиков, даже если и накрученных, этот пост выложил к себе, тем самым опорочив меня. И я насчет этого переживала, что мои люди могут в это поверить.