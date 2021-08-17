«Инстасамка всё время хайпит, ей уже никто не верит». Необходим ли шок-контент в личном блоге?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ванесса, мы говорили о том, что шок-контент кому-то нужен, кому-то не нужен, и этот стиль подачи информации о себе нужно постоянно поддерживать, иначе подписчикам становится неинтересно. Согласны ли вы с этим? Что вы готовы сделать ради лайков, ради подписчиков?

Ванесса Морская, блогер, модель плюс-сайз:

Хороший вопрос. Раздеваться не собираюсь. Если не шутить, то, конечно, шок-контент. Давайте возьмем Инстасамку. Я думаю, вы знакомы с ее творчеством. Екатерина Забенько:

Сейчас блогеры намного популярнее, чем телеведущие. С этим нужно смириться и жить. Ванесса Морская:

Потому что в том числе и Instagram – это уже бизнес. Это не просто развлекательная платформа. Это, как и телевизор, просто чуть-чуть другое ограничение, там больше возможностей. Если мы берем шок-контент, Инстасамка – она все время хайпит, ей уже никто не верит, потому что она творит такую дичь, я других слов подобрать не могу. Если же мы берем обычный лайфстайл-блог, где человек занимается своим творчеством, делится им с людьми и делает какие-то полезные вещи. Профиль Instagram не должен быть просто – я Ванесса Морская, и все.

Екатерина Забенько:

Должен цеплять. Я не просто Ванесса Морская, и посмотрите почему. Ванесса Морская:

Да, блог в любом случае должен быть чем-то полезен. Если это просто фотоблог, то там будет максимум 50-100 подписчиков, которым это будет интересно. Если же мы берем блог, который хотите развивать, то там уже будут совершенно другие условия работы. Там должна быть разная целевая аудитория – не только девушки плюс-сайз, которые на меня подписаны, на меня подписано очень много худеньких и парней. Понятно, что 85 % моей аудитории – женская, из Беларуси. Все равно, блог должен быть разносторонним. Екатерина Забенько:

А вы анализируете свой аккаунт? Каждый день просматриваете, сколько подписалось, сколько отписалось, что посмотрели, какое количество лайков?

Ванесса Морская:

Конечно, у меня есть статистика. Екатерина Забенько:

Анализируете и в зависимости от этого дальше публикуете? Или не обращаете внимания, как реагирует аудитория на ваши посты? Ванесса Морская:

Я в TikTok пока не сижу, просто смотрю – чуть позже. Если мы рассматриваем Instagram, то для кого-то это бизнес, для кого-то – просто развлекательная сеть. Для меня это и бизнес, и развлекательная сеть. Я с помощью Instagram зарабатываю деньги. Говорим как есть. Чего тут скрывать? И для меня очень важна статистика. Я ее просматриваю раз в неделю стабильно, чтобы выявить для рекламодателей свои дни, когда моя реклама залетит в топ и будет полезной. Опять-таки, зависит, какой продукт. Я не беру все на рекламу. Екатерина Забенько:

А сколько у вас подписчиков?

Ванесса Морская:

Я развиваю свой блог, у меня сейчас шесть тысяч подписчиков, но, несмотря на это, у меня четыре тысячи просмотров stories. То есть без накрутки абсолютно живая статистика. Если вы спросите любого блогера по статистике, то это будет свыше 10 тысяч подписчиков накрученных, 200 лайков на постах и 1 000 просмотров, максимум две. У меня действительно живой блог, я не накручиваю, потому что Instagram, во-первых, может удалить аккаунт, а во-вторых – попадается следующее правило – теневой бан Instagram, откуда вы уже не вылезете. Сколько таких, думаю, вы видели сами, – гадалка, астролог и так далее. У них может быть миллионная аудитория, но при этом они в теневом бане, потому что это накрученные подписчики. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Ванесса, вы очень эффектная, модель, очень красивая картинка. Не боитесь показаться такой, какая вы есть – без ретуши, без всего? Не боитесь при этом осуждения, хайпа?