В Лошице появится первая школа с бассейном. Какие объекты образования откроют в Минске в новом учебном году?

Новости Беларуси. Новые объекты в сфере образования. К началу учебного года в столице откроют несколько школ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, одна из них появится в Первомайском районе. Она рассчитана на 750 мест.
Новости Беларуси. Новые объекты в сфере образования. К началу учебного года в столице откроют несколько школ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, одна из них появится в Первомайском районе. Она рассчитана на 750 мест.
Распахнет свои двери для более чем тысячи ребят и учебное заведение в Ленинском районе. Это первая школа в Лошице с бассейном. Он будет находиться в отдельном здании. Кроме этого, в школе разместятся актовый зал, рассчитанный на более чем 270 человек, а также столовая на 360 посадочных мест.
Еще несколько долгожданных открытий ожидает минчан. Среди них 25-я гимназия – у нее появилась большая четырехэтажная пристройка. Примет воспитанников и отремонтированный Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак». Также 1 сентября учащиеся Минского городского кадетского училища разместятся в новом реконструированном здании на улице Тикоцкого.