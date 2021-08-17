В Лошице появится первая школа с бассейном. Какие объекты образования откроют в Минске в новом учебном году?

Новости Беларуси. Новые объекты в сфере образования. К началу учебного года в столице откроют несколько школ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, одна из них появится в Первомайском районе. Она рассчитана на 750 мест.

Распахнет свои двери для более чем тысячи ребят и учебное заведение в Ленинском районе. Это первая школа в Лошице с бассейном. Он будет находиться в отдельном здании. Кроме этого, в школе разместятся актовый зал, рассчитанный на более чем 270 человек, а также столовая на 360 посадочных мест.