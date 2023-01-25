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Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?

25 января 2023 18:20
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Новости Беларуси. Выставка отечественных научных и технических достижений Беларуси продолжает удивлять посетителей. На одной площадке представлены сотни уникальных экспонатов: от новейших космических спутников до агропромышленных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-1

Отдельное место на форуме заняли молодежные разработки. Так, у стенда Брестского технического университета посетителей встречает Мироша – первый в Беларуси робот-экскурсовод. Его создали в 2022 году для местного краеведческого музея. Вот уже год он проводит увлекательные путешествия по залам и рассказывает об экспонатах. Благодаря большому объему аккумулятора робота нужно заряжать раз в неделю, что позволяет проводить более 10 экскурсий в день.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-4

Дарья Шубич, студентка Брестского государственного технического университета:
Его цель – это популяризация музеев в основном среди молодежи. Потому что им сейчас интересны технологии, но и не нужно забывать и историю. Таким способом мы привлекаем. На этой выставке мы поняли, что не хватает интерактива какого-то. И уже люди сами говорят, что бы они хотели. И мы это учитываем. Приедем к нам в лабораторию и будем уже дорабатывать.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-7

Мне очень интересно с технической точки зрения посмотреть, как работали многие предприятия, что они выпускают, какую продукцию, где она применяется, в каких сферах.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-10

Военная промышленность понравилась, что много образцов разных, беспилотники. В общем, очень радует, что Беларусь развивается, много технологий различных.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-13

Сегодня идеи молодежи приобретают особую популярность. Наиболее эффективные разработки уже внедряются в производство и приносят реальный экономический эффект.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-16

Так, студенты из Витебска нашли применение обрезкам из полиуретана. Теперь благодаря специальным технологиям из них делают подошвы для обуви. В год производят до 15 тысяч штук. Не отстает и южный регион страны. Ребята из Гомеля разработали специальные заготовки для горелок, которые раньше поставляли из Бельгии и Германии. Сейчас их активно используют на отечественных предприятиях.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-19

Иван Радковский, студент Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:
Тут у нас представлена белорусская термостойкая керамика. Карделитовая керамика, которая производится на базе БГТУ за счет сил студентов и специалистов кафедры. Это полезная выставка, даже для участников, поскольку мы здесь можем посоветоваться, узнать особенности каждого производства и придумать новые идеи.

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-22

Робот-экскурсовод и термостойкая керамика. Какие молодёжные проекты показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-24

Форум объединил лучшие молодежные разработки со всей страны. Многие изделия не уступают мировым аналогам, а по отдельным параметрам даже превосходят. Такой формат помогает привлечь молодых авторов к науке и внедрять их разработки в экономику Беларуси.

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# Выставки в Минске # общество # Дарья Шубич # Иван Радковский # Фотофакт

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