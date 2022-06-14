«Слабо показать, как я умею?» Вот почему тонут не только те, кто плохо плавает
Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне хочется затронуть такой очень серьезный вопрос: как вообще понять, что человек тонет? Михаил, он будет кричать, махать руками?
Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:
Нет, человек, когда тонет, не машет руками и не кричит. Это только в роликах наших мы показываем: человек провалился под лед – тогда еще кричит, а так люди уходят тихо под воду.
Юлия Самусенко:
Как распознать? То есть как понять, что человеку требуется в данный момент помощь?
Михаил Фролов:
Это могут распознать только наши спасатели.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Нет, может распознать любой человек.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, а тонут те, кто умеет, или те, кто не умеет плавать? Или нет такой градации?
Василий Николайчук:
Тонут все.
Наталья Надольская:
Почему?
Василий Николайчук:
Во-первых, давайте так: как распознать, что человек стал себя неадекватно вести на воде? Самый главной признак – неадекватно вести себя на воде. Если человек плывет нормально – это видно по его движениям, что он плывет. Это будет видно. Как человек идет прямо – по нему видно, что он прямо идет. Бежит – он бежит. Если начинаются какие-то неадекватные действия – взмахи рукой, голова ушла.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Более резкие движения.
Василий Николайчук:
Более резкие взмахи, может, попытка крикнуть – это первый признак того, что человек находится в какой-то стрессовой ситуации и ему нужна помощь.
Наталья Надольская:
Мы подошли к помощи.
Василий Николайчук:
Мы подошли пока…
Наталья Надольская:
К определению, кто тонет.
Василий Николайчук:
Вообще есть те, которые думают, что хорошо плавают и включают свою безбашенность. Человек если не умеет плавать, попал на глубину – включил панику.
Ольга Мельченко:
Инстинкт самосохранения срабатывает – будет возвращаться ближе к берегу.
Василий Николайчук:
Он будет пытаться. Это когда человек не умеет плавать. Когда человек думает, что он хорошо плавает: «Вот я как умею. Слабо показать, как я умею?»
Ольга Мельченко:
«Смотрите, как я могу».
Василий Николайчук:
Да, начинается друг перед другом бахвальство. Здесь зачастую трагедии и случаются.
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