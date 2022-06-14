«Слабо показать, как я умею?» Вот почему тонут не только те, кто плохо плавает

Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне хочется затронуть такой очень серьезный вопрос: как вообще понять, что человек тонет? Михаил, он будет кричать, махать руками?

Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:

Нет, человек, когда тонет, не машет руками и не кричит. Это только в роликах наших мы показываем: человек провалился под лед – тогда еще кричит, а так люди уходят тихо под воду. Юлия Самусенко:

Как распознать? То есть как понять, что человеку требуется в данный момент помощь? Михаил Фролов:

Это могут распознать только наши спасатели.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Нет, может распознать любой человек. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, а тонут те, кто умеет, или те, кто не умеет плавать? Или нет такой градации? Василий Николайчук:

Тонут все. Наталья Надольская:

Почему? Василий Николайчук:

Во-первых, давайте так: как распознать, что человек стал себя неадекватно вести на воде? Самый главной признак – неадекватно вести себя на воде. Если человек плывет нормально – это видно по его движениям, что он плывет. Это будет видно. Как человек идет прямо – по нему видно, что он прямо идет. Бежит – он бежит. Если начинаются какие-то неадекватные действия – взмахи рукой, голова ушла.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Более резкие движения. Василий Николайчук:

Более резкие взмахи, может, попытка крикнуть – это первый признак того, что человек находится в какой-то стрессовой ситуации и ему нужна помощь. Наталья Надольская:

Мы подошли к помощи. Василий Николайчук:

Мы подошли пока… Наталья Надольская:

К определению, кто тонет.