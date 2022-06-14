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Их продукцией пользуются МАЗ, БелАЗ и моторный завод. Как работает жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок?

14 июня 2022 13:38
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Новости Беларуси. Ставка на импортозамещение. На Кузнечном заводе тяжелых штамповок в Жодино запустили новую линию по изготовлению бетонных изделий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь выпускают тротуарную плитку и бордюры. Продукция востребована на внутреннем рынке. Поэтому объемы планируют увеличить.  

Подробнее Анна Куртасова.  

Их продукцией пользуются МАЗ, БелАЗ и моторный завод. Как работает жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок?-1

В Жодино размещается несколько предприятий. И это не только промышленный гигант БелАЗ. В городе действует еще одна, не менее крупная, компания – Кузнечный завод тяжелых штамповок. Это основной поставщик заготовок, узлов и деталей для других предприятий машиностроительного комплекса.  

Их продукцией пользуются МАЗ, БелАЗ и моторный завод. Как работает жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок?-4

Анар Мурадов, заместитель директора Кузнечного завода тяжелых штамповок:  
Представляет собой четыре основных цеха. Это цех колес, кузнечный цех, цех лонжеронов и металло-сборочный цех. И ряд вспомогательных цехов. Самое главное сегодня качество – то, что требует наш заказчик. Все показатели на сегодня выполняются.  

Их продукцией пользуются МАЗ, БелАЗ и моторный завод. Как работает жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок?-7

Анна Куртасова, корреспондент:  
Это кузнечный цех. Здесь выпускают детали для машиностроения. Есть цикл производства. Заготовку отправляют в печь. Под температурой 1 200 градусов идет горячая штамповка. Затем поковка проходит термообработку и очистку. Только после идет к потребителю.  

Их продукцией пользуются МАЗ, БелАЗ и моторный завод. Как работает жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок?-10

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Предприятия Беларуси # общество # Анар Мурадов # Анна Куртасова # Виктор Фурс # Владислав Матюхин # Александр Бузо # Фотофакт

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