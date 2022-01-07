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Митрополит Вениамин в Рождество: нравственная составляющая требовала оживления, вдохновения, и Спаситель пришёл на землю

07 января 2022 16:56
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Новости Беларуси. Православный мир 7 января встречает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На праздничные богослужения в церковь верующие приходят целыми семьями. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси. Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.  

Митрополит Вениамин в Рождество: нравственная составляющая требовала оживления, вдохновения, и Спаситель пришёл на землю-1

Очевидно, самое время остановиться и задуматься всем нам об ошибках и происходящем.  

Митрополит Вениамин в Рождество: нравственная составляющая требовала оживления, вдохновения, и Спаситель пришёл на землю-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Всея Беларуси:  
Сегодняшний праздник дает нам многие и утешительные моменты, и возможность провести некоторые параллели с сегодняшним днем. Ведь и тогда человечество находилось в тяжелой ситуации, можно сказать, во тьме пребывало, потому что нравственная составляющая требовала какого-то оживления, нового вдохновения, и Спаситель мира пришел на землю. Он явил пример высокой своей любви, сострадания человечеству и подал силы к тому, чтобы родилось новое человечество, новые люди, которые живут по особым законам любви и согласия, мира, единения, понимания, желания пожертвовать собой, прийти на помощь другому.  

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# Церковные праздники # общество # Митрополит Вениамин # Виктория Ходосок # Фотофакт

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