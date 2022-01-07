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Лукашенко: «Вокруг нас произошло то, о чём я много раз говорил»

07 января 2022 16:45
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Новости Беларуси. По традиции, светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.  

Лукашенко: «Вокруг нас произошло то, о чём я много раз говорил»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Только идущий может преодолеть тяжелую дорогу. Этим характеризовался прошлый год – мы преодолели, вроде бы, все невзгоды. Вокруг нас произошло то, о чем я много раз говорил. И последние события на злобу для нас очень важны. Они очень нас настораживают, мы очень беспокоимся за то, что происходит у нашего одного из главных союзников – в Казахстане.  

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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