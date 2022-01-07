Наталья Кочанова и Леонид Заяц проведут встречу с гражданами 10 января

Наиболее ценные дополнения и поправки, озвученные гражданами, будут обобщены и найдут свое отражение в итоговой редакции. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00.