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Наталья Кочанова и Леонид Заяц проведут встречу с гражданами 10 января

07 января 2022 16:37
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Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции продолжают обсуждать на всех анонсированных диалоговых площадках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова и Леонид Заяц проведут встречу с гражданами 10 января -1

Наиболее ценные дополнения и поправки, озвученные гражданами, будут обобщены и найдут свое отражение в итоговой редакции. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. 

Наталья Кочанова и Леонид Заяц проведут встречу с гражданами 10 января -4

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Олег Руммо # Наталья Якубицкая # Фотофакт

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