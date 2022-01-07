Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»

Как отмечено в решении суда, которое официально опубликовано 7 января на Национальном правовом интернет-портале, «Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции». Отмечается, что принятие данного закона обусловлено необходимостью сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, укрепления национальной безопасности.

Как ранее сообщалось, законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, в том числе посредством размещения соответствующей информации в интернете.