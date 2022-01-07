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Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»

07 января 2022 16:42
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Новости Беларуси. Конституционный суд признал закон «О геноциде белорусского народа» соответствующим Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»-1

Как отмечено в решении суда, которое официально опубликовано 7 января на Национальном правовом интернет-портале, «Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции». Отмечается, что принятие данного закона обусловлено необходимостью сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, укрепления национальной безопасности.  

Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»-4

Как ранее сообщалось, законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, в том числе посредством размещения соответствующей информации в интернете.  

# Закон # общество # Фотофакт

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