Мировые СМИ разбирают Послание Лукашенко на цитаты. Какие темы вызвали особый резонанс?

Мощно, открыто и не смягчая формулировок. Именно таким было Послание Президента Беларуси, которое 31 марта прошло во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вполне ожидаемо выступление Александра Лукашенко разобрали на цитаты многие СМИ. И что интересно и парадоксально: даже те, что призывали не слушать речь белорусского лидера.

В топе обсуждаемых тем – Украина и призыв главы государства прекратить боевые действия и объявить перемирие. Особенно цитировали белорусского лидера российские информационные ресурсы. Но Беларусь же не первый раз предлагает решить конфликт мирным путем. Но, к сожалению, все последние заявления и поступки руководства Украины говорят о том, что на разговор там не настроены. «Прекращение огня недопустимо» – так накануне на заявление Александра Лукашенко отреагировал офис президента Украины. «Мирный план» Китая в Украине и вовсе называют полным противоречий и с отсутствием взвешенной логики. Учитывая все факты, создается впечатление, что руководству соседней страны перемирие вовсе-то и не нужно. Лукашенко о Зеленском: я ему говорил, Володя, ты подумай! Народ с тебя спросит!

На что надеется Украина? Что Запад и США будут без конца и края напичкивать ее вооружением? Но очевидно же, что у каждого в этой истории своя до поры до времени корыстная цель, из-за которой умирают ни в чем не повинные люди. Но украинскому руководству на это наплевать.

Вадим Боровик, политолог:

Беларусь всегда была заинтересована в том, чтобы на украинской земле были мир и порядок. Именно к этому всегда призывал Президент Беларуси, поэтому очень четкий был посыл, что нужно без предварительных условий остановить боестолкновения, сесть за стол переговоров, выяснить позиции сторон и приходить к сближению позиций. Уже плюс будет в том, что стороны прекратят взаимное уничтожение и попытаются услышать друг друга. Уже будет огромный вклад в то, чтобы началась деэскалация. Касательно того, что комментируют отдельные средства массовой информации, надо понимать, что целый ряд СМИ заточен на эскалацию, на провокации, им не нужен мир, они работают под диктовку центров управления, которые находятся в Вашингтоне. И естественно, они будут всячески принижать роль Беларуси в миротворческом процессе, они так же негативно воспринимали любые переговоры, которые проходили с участием Турции, Китая. Им мир не нужен.