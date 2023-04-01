«Вышел на боевую стрельбу». На полигоне Лосвидо завершились тактические учения витебских десантников

Новости Беларуси. В связи с продолжающимся конфликтом в Украине, а также непрекращающейся милитаризации стран НАТО, в том числе у наших западных границ, белорусские военные, что говорится, держат руку на пульсе, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В Вооруженных Силах проходят регулярные учения, в ходе которых личный состав оттачивает свои профессиональные навыки.

Так, на полигоне Лосвидо завершилось бригадное тактическое учение 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В ходе маневров были отработаны вопросы перемещения подразделений между населенными пунктами, а также расположения на местности в лесных массивах.

Дмитрий Соболь, заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Вооруженный десантный батальон по замыслу учений выдвинулся из района обороны своей. Сходу практически вышел на этап боевой стрельбы, преодолел довольно-таки серьезное расстояние. Время – 3-4 часа на подготовку к боевой стрельбе, пополнил боеприпасы, получил боеприпасы и вышел на боевую стрельбу.

Вместе с «голубыми беретами» на стрельбище огонь вели и военнообязанные. Активно использовались беспилотные летательные аппараты.

Подобные тактические учения – один из важнейших этапов подготовки бойцов, поскольку служат для слаживания личного состава. Во время таких маневров отрабатываются тактика и способы ведения боевых действий, исходя из современной военно-политической обстановки, поэтому внимательно изучается опыт различных конфликтов.