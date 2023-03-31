Президент Беларуси: события на востоке Украины стали продолжением политики уничтожения всего русского

Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Украина оказалась более доверчива – мнимой демократии и призрачному благополучию. Цветущую и перспективную страну сначала превратили в анти-Россию, а затем полигон прокси-войны для извечного похода «Дранг нах остен». А теперь в костер англосаксонской инквизиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В середине второго десятилетия текущего века не Россия и не Беларусь совершили государственный переворот в братской Украине. С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор. Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси, России и Украины. С последним мы никак не можем согласиться и позволить. Потому что героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Беларуси, мы никогда не согласимся.

В то время главным внешнеполитическим трендом, после государственного переворота, как вы помните, в Украине, стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому блоку разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно, я это помню, под видом тренировочных центров.

Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела. Что там произошло и почему героически тогда украинцы не защищали свой родной край, в будущем придется разобраться. События на востоке Украины – Донбасс – стали продолжением политики уничтожения всего русского. Идеология уже фашизма превращается в практику: убийства несогласных и поджоги, в пламени которых горели люди (вспомните Одессу).

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