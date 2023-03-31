Лукашенко о Зеленском: я ему говорил, Володя, ты подумай! Народ с тебя спросит!

Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война «до последнего украинца» (цитирую), в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Можно еще много говорить об этом периоде. Но не в этом дело. Сегодня не в этом дело. Сегодня уникальный, особенный момент, которого не будет ни в истории России, Беларуси и Украины, ни в мировой истории, особенно европейской. Вопрос один: что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий!

Я ему всегда говорил: «Володь, ты подумай, война идет на твоей землей, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, будешь там ездить под Бахмут вручать награды. А пройдет время – народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну, почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было. А когда началась, почему ты не остановил ее, и гибли ни в чем не повинные люди?» Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети. Не твои родственники. Они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. Их родственники, если они погибнут, спросят.

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