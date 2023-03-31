Лукашенко о Зеленском: я ему говорил, Володя, ты подумай! Народ с тебя спросит!

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Теме Украины Президент посвятил приличную часть выступления. Потому что может начаться новая мировая бойня, потому что гибнут наши люди. Потому что нам небезразлична судьба соседней Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война «до последнего украинца» (цитирую), в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Можно еще много говорить об этом периоде. Но не в этом дело. Сегодня не в этом дело. Сегодня уникальный, особенный момент, которого не будет ни в истории России, Беларуси и Украины, ни в мировой истории, особенно европейской. Вопрос один: что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий!
Я ему всегда говорил: «Володь, ты подумай, война идет на твоей землей, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, будешь там ездить под Бахмут вручать награды. А пройдет время – народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну, почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было. А когда началась, почему ты не остановил ее, и гибли ни в чем не повинные люди?» Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети. Не твои родственники. Они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. Их родственники, если они погибнут, спросят.
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