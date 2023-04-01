Образование должно отвечать запросам экономики. Как на деле реализуют в стране посыл Президента?

Новости Беларуси. Запросам белорусской экономики должно отвечать и отечественное образование. Эти две сферы обязаны работать на результат в тесной связке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой ориентир для работы колледжей и вузов страны прозвучал от главы государства во время Послания.

Из стен колледжей и вузов должны выходить грамотные, гибкие и инициативные выпускники. И самое главное – готовые специалисты. Сегодня одной теории по учебнику недостаточно. Большое внимание уделяется практике. В нашей стране на базе учреждений образования работают центры компетенций, оснащенные современным высокотехнологическим оборудованием. Налажено взаимодействие профильными градообразующими предприятиями – организациями заказчиками кадров.