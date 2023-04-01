Образование должно отвечать запросам экономики. Как на деле реализуют в стране посыл Президента?
Новости Беларуси. Запросам белорусской экономики должно отвечать и отечественное образование. Эти две сферы обязаны работать на результат в тесной связке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой ориентир для работы колледжей и вузов страны прозвучал от главы государства во время Послания.
Из стен колледжей и вузов должны выходить грамотные, гибкие и инициативные выпускники. И самое главное – готовые специалисты. Сегодня одной теории по учебнику недостаточно. Большое внимание уделяется практике. В нашей стране на базе учреждений образования работают центры компетенций, оснащенные современным высокотехнологическим оборудованием. Налажено взаимодействие профильными градообразующими предприятиями – организациями заказчиками кадров.
Алексей Сипоров, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Поступил на каменщика, нравится профессия данная, дает хорошее образование, научиться тут много чему можно. Материалы хорошие. За партой нам объясняют, а тут на практике можно всему научиться.
Ольга Иванова, заместитель директора Витебского государственного технического колледжа:
Готовимся к открытию ресурсного центра в области машиностроения – это новое направление, оно востребовано в нашем регионе. В этом году мы обновляем подготовку по специальности «технология машиностроительного производства». Выпускники колледжа своим присутствием украшают предприятия всех отраслей экономики, не только Витебского региона, но и республики.
Сегодня Беларусь является образовательным хабом в Восточной Европе. В стране созданы все условия для получения фундаментального и прикладного образования по самому широкому спектру специальностей – отметил Александр Лукашенко.
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