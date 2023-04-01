«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Восточная медицина у нас сейчас, в принципе, набирает обороты, в том числе иглоукалывание. Это для нас, белорусов, сейчас экзотика или уже входит в такой привычный обиход? И как к этому относятся врачи?