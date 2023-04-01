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«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?

01 апреля 2023 09:25
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Восточная медицина у нас сейчас, в принципе, набирает обороты, в том числе иглоукалывание. Это для нас, белорусов, сейчас экзотика или уже входит в такой привычный обиход? И как к этому относятся врачи?

«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?-1

Людмила Жилевич, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения:
Врачи очень хорошо относятся. Но относятся к этому, не как вместо, а к, то есть это комплекс и метод воздействия. Иногда даже пациентам мы не рекомендуем какие-то лекарственные средства, говорим: «Вы знаете, что в вашем случае достаточно таких нетрадиционных методов воздействия». Это всегда определяется индивидуально. Дело в том, что многие восточные методы имеют основы примерно в такой же форме, только в нашей медицине. Потому что если мы говорим о нетрадиционной китайской медицине, которая использует много минералов, различных фитосборов, то, в принципе, мы этим пользовались, только травы и все остальное было наше. Если мы говорим о воздействии акупунктуры, то в банных наших методиках тоже существует очень много методов, где мы воздействуем, почти как акупунктура.

«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?-4

Геннадий Мороз, банщик:
То же самое, да.

Людмила Жилевич:
То есть философия может быть восточная, но корни лежат в одной методике и физиологии человека.

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# Народная медицина # общество # Юлия Самусенко # Людмила Жилевич # Геннадий Мороз # Фотофакт

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