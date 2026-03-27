Мировые СМИ обсуждают официальный визит Лукашенко в КНДР

Договор о дружбе, планы на открытие белорусского посольства в КНДР, совместные проекты в промышленности и фармацевтике. Минск и Пхеньян настроены на то, что бы наши отношения стали образцовыми, а диалог был построен без оглядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР.

Таковы итоги официального визита Президента Беларуси в КНДР, где Александр Лукашенко находился по приглашению Председателя Государственных дел Ким Чен Ына. Лидеры провели обстоятельные двусторонние переговоры, сошлись в общности понимания мировой повестки и подходах. Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси. Обе страны стремятся обеспечивать всестороннюю безопасность своих народов. Будь то в военной или экономической сфере, с учетом не самых простых и благоприятных международных обстоятельств.

Официальный визит Президента Беларуси в КНДР широко обсуждается в мировых СМИ. Наша страна в очередной раз демонстрирует свою открытость и готовность вести диалог с любой страной на взаимовыгодных условиях. Эксперты называют состоявшийся официальный визит Александра Лукашенко историческим и по форме, и по содержанию. Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи читайте здесь.