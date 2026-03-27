Мировые СМИ обсуждают официальный визит Лукашенко в КНДР

Договор о дружбе, планы на открытие белорусского посольства в КНДР, совместные проекты в промышленности и фармацевтике. Минск и Пхеньян настроены на то, что бы наши отношения стали образцовыми, а диалог был построен без оглядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР.
Таковы итоги официального визита Президента Беларуси в КНДР, где Александр Лукашенко находился по приглашению Председателя Государственных дел Ким Чен Ына. Лидеры провели обстоятельные двусторонние переговоры, сошлись в общности понимания мировой повестки и подходах.
Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси.
Обе страны стремятся обеспечивать всестороннюю безопасность своих народов. Будь то в военной или экономической сфере, с учетом не самых простых и благоприятных международных обстоятельств.
Официальный визит Президента Беларуси в КНДР широко обсуждается в мировых СМИ. Наша страна в очередной раз демонстрирует свою открытость и готовность вести диалог с любой страной на взаимовыгодных условиях. Эксперты называют состоявшийся официальный визит Александра Лукашенко историческим и по форме, и по содержанию.
Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи читайте здесь.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С оптимизмом смотрим на развитие внешнеполитической стратегии нашей республики в Восточной Азии, на укрепление действительно дружеских и братских взаимоотношений. И, конечно, есть очень много общих тем, которые касаются защиты нашего суверенитета, суверенитета наших республик на международной арене.
Не секрет, что есть недружественные государства, которые пытаются использовать неправомерные экономические санкции, давление на наши государства. И здесь Корейская Народно-Демократическая Республика, думаю, будет выступать нашим надежным союзником в отстаивании наших общих интересов.
Высоко оценивают итоги официального визита нашего Президента в КНДР и в белорусском МИДе. Перед дипломатами и экономическим блоком страны поставлены конкретные задачи, которые должны вывести взаимодействие Минска и Пхеньяна на качественно новый уровень.
Президент Беларуси поставил ряд задач по итогам официального визита в КНДР.