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Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР

26 марта 2026 10:37
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Последовательное и всестороннее развитие отношений Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики выходят на принципиально новый уровень взаимодействия. Об этом шла речь на переговорах Александра Лукашенко с Председателем Государственных дел КНДР. Они прошли сегодня, 26 марта, в резиденции Кымсусан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой итог встречи на высшем уровне – подтверждение намерений активизировать совместную работу по широкому кругу направлений: от аграрного сектора до гуманитарной сферы. При этом Александр Лукашенко отметил, что Минск и Пхеньян настроены выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов, вне зависимости от внешних факторов. 

Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР-2

В свою очередь Ким Чен Ын подчеркнул значимость политической поддержки и близость подходов двух стран по ключевым международным вопросам. Стремление к формированию многополярного мира отражает общее видение Минска и Пхеньяна и служит основой для дальнейшего укрепления отношений.

Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси.

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР-4

По итогам переговоров на высшем уровне был подписан ряда двусторонних документов, направленных на развитие отношений в различных сферах. В их числе и договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Александр Лукашенко назвал этот документ фундаментальным, подчеркнув, что в нем четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, а также определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. 

Одним из перспективных направлений сотрудничества Беларуси и КНДР является здравоохранение. Этот интерес подтвердил и лидер КНДР во время переговоров.

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР-6

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Мы рассматриваем такие аспекты взаимодействия, как лечебный процесс, санэпидблагополучие. Мы готовы предоставить все формы взаимодействия по лекарственному обеспечению, что является также актуальным в сфере того, что ранее уже были точки взаимодействия, но, конечно, стоит отметить, они могут быть гораздо больше и глубже. Поэтому сфера здравоохранения является актуальной и интересной для каждой из сторон.

Отметим, что это первый официальный визит Александра Лукашенко в КНДР. Ожидается, что он придаст дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия. Известно, что политические контакты Пхеньяна весьма ограниченны и избирательны. У КНДР есть несколько постоянных партнеров и союзников, среди которых ключевое место занимают Китай и Россия. В то же время серьезную готовность к расширению сотрудничества демонстрирует и Беларусь.

# Международная политика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Ким Чен Ын # Александр Ходжаев

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