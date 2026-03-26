Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР

Последовательное и всестороннее развитие отношений Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики выходят на принципиально новый уровень взаимодействия. Об этом шла речь на переговорах Александра Лукашенко с Председателем Государственных дел КНДР. Они прошли сегодня, 26 марта, в резиденции Кымсусан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой итог встречи на высшем уровне – подтверждение намерений активизировать совместную работу по широкому кругу направлений: от аграрного сектора до гуманитарной сферы. При этом Александр Лукашенко отметил, что Минск и Пхеньян настроены выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов, вне зависимости от внешних факторов. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.

В свою очередь Ким Чен Ын подчеркнул значимость политической поддержки и близость подходов двух стран по ключевым международным вопросам. Стремление к формированию многополярного мира отражает общее видение Минска и Пхеньяна и служит основой для дальнейшего укрепления отношений. Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси.

По итогам переговоров на высшем уровне был подписан ряда двусторонних документов, направленных на развитие отношений в различных сферах. В их числе и договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Александр Лукашенко назвал этот документ фундаментальным, подчеркнув, что в нем четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, а также определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Одним из перспективных направлений сотрудничества Беларуси и КНДР является здравоохранение. Этот интерес подтвердил и лидер КНДР во время переговоров.