Чем отличается здоровое питание от диеты – рассказала нутрициолог

Как хорошо выглядеть после зимы, когда цифры на весах предательски ползут вверх? Нужно ли худеть и быть стройным? Может быть, просто нужно любить себя? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Разделите понятия – диета и правильное, выстроенное питание? Это одно и то же или не одно и то же?
Виктория Коледа, нутрициолог, хелс-коуч:
Не одно и то же. Просто сейчас часто происходит подмена понятий. Люди называют диетой, как правило, просто здоровое сбалансированное питание, которое, в принципе, должно присутствовать в жизни каждого человека. Когда люди отказываются от сладкого, жирного, алкоголя, называют это диетой. По факту это здоровое сбалансированное питание. Все-таки о себе нужно заботиться постоянно, чтобы это была не разовая история какой-то отрезок времени. Работать над своими пищевыми привычками, над своим мышлением, над отношением к себе, над образом жизни, над физической активностью. Что в совокупности даст, в принципе, хорошую фигуру, хорошее здоровье и отличное самочувствие.
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