Чем отличается здоровое питание от диеты – рассказала нутрициолог

Как хорошо выглядеть после зимы, когда цифры на весах предательски ползут вверх? Нужно ли худеть и быть стройным? Может быть, просто нужно любить себя? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:

Разделите понятия – диета и правильное, выстроенное питание? Это одно и то же или не одно и то же?