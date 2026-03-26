Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси

Сегодня, 26 марта, в результате последовательного и всестороннего развития отношения Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики выходят на принципиально новый этап. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой посыл состоявшихся в Пхеньяне переговоров – готовность сторон расширять сотрудничество по широкому спектру направлений: от сельского хозяйства до культуры. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и КНДР намерены развивать отношения, не оглядываясь на внешние факторы, несмотря на конкуренцию со стороны других государств. Экономики Беларуси и КНДР взаимодополняемы, и в этом направлении нужно двигаться – отметил Александр Лукашенко. В свою очередь северокорейский лидер отметил важность политической поддержки и совпадения подходов двух стран. Он подчеркнул, что стремление Беларуси и КНДР к формированию многополярного мира является подтверждением взаимного понимания. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.