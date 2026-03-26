Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси

Сегодня, 26 марта, в результате последовательного и всестороннего развития отношения Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики выходят на принципиально новый этап. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой посыл состоявшихся в Пхеньяне переговоров – готовность сторон расширять сотрудничество по широкому спектру направлений: от сельского хозяйства до культуры. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и КНДР намерены развивать отношения, не оглядываясь на внешние факторы, несмотря на конкуренцию со стороны других государств.
Экономики Беларуси и КНДР взаимодополняемы, и в этом направлении нужно двигаться – отметил Александр Лукашенко. В свою очередь северокорейский лидер отметил важность политической поддержки и совпадения подходов двух стран. Он подчеркнул, что стремление Беларуси и КНДР к формированию многополярного мира является подтверждением взаимного понимания.
Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.
Ким Чен Ын, Председатель Государственных дел КНДР:
Две наши страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах равенства и справедливости, а также придерживаемся схожей позиции по повестке дня. Думаю, что это служит предпосылкой развития дальнейших отношений с Беларусью. Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами. А также выступаем против неправомерного давления на Беларусь со стороны Запада и выражаем поддержку и понимание мерам руководства Беларуси, направленным на социально-политическую стабильность и экономическое развитие.
Один из ключевых итогов переговоров – подписание ряда двусторонних документов, направленных на развитие отношений в различных сферах. В их числе и договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Александр Лукашенко назвал этот документ фундаментальным, подчеркнув, что в нем четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия двух стран, а также определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.