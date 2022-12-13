Министр юстиции: финансирование со стороны других государств приводит к ликвидации партии

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики. Подробнее .

Партийная система должна расцвести. Для этого белорусы созрели, для этого подготовлена законодательная почва. Но партии директивно не создаются – это инициатива людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Конечно, политическая система будет развиваться. Я уверен, появятся новые патриотически настроенные партии. Одновременно произойдет очистка от случайных попутчиков. Все изменения не будут происходить одномоментно, потребуется время. Но начинать надо уже сейчас.

Пестрая партийная картинка, с одной стороны, учитывает настроения разных страт общества. С другой, может стать проводником чужих интересов. Не у нас. Закон и это предусмотрит.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси: Те посылы, которые изложены в законопроекте, максимально гарантируют отсутствие влияния извне на политические партии, которые в перспективе будут перерегистрированы или зарегистрированы. Потому что только наличие источника финансирование со стороны других государств является одним из факторов, который приводит к ликвидации партии.

Евгений Пустовой, политический обозреватель :

Партийная – всегда бурлящая тема. Но в Беларуси новый этап развития политической системы должен пройти при полном штиле. Интеллигентно, сугубо в рамках законодательства. Партий и союзов множество, но цель у них одна – развитие государства и общества. Это как на корабле: отсеков много, но цель одна – семь футов под килем.

А если, что называется, заштормит, то есть у нас есть маяк – ВНС.

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Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики