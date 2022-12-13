Новогодние каникулы для детей Донбасса. Полсотни ребят из Лисичанска посетили Новополоцк

Новости Беларуси. В Беларусь на отдых приехали полсотни ребят из Лисичанска. Поездку организовал благотворительный фонд имени Алексея Талая. Для ребят составили насыщенную программу: посещение музеев, мастер-классы, встречи со сверстниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади многочасовые переезды поездом и автобусом, и вот наконец делегация маленьких лисичан в Новополоцке. Уставшие от дороги, но видно по глазам, что жаждущие новогодних чудес.

10-летний Савелий Теплых в предвкушении больших впечатлений. Мальчик из семьи, где воспитывается 14 детей. В Новополоцк он приехал с сестрой. Каждый шаг на белорусской земле фиксирует на видео. О своем путешествии в нашу страну он не только расскажет, но и покажет. Конечно, это будет детский взгляд на Беларусь. Чего не скажешь о его взрослых рассказах о родном Лисичанске.

Савелий Теплых, житель Лисичанска:

Срабатывают часто ПВО. У меня недавно на глазах вылетело. Сижу возле окна, над Северодонецком вылетает и в небе взрывается. Уже привычно, спокойно. В принципе, жизнь там налаживается.

На ближайшие три недели у этих мальчишек и девчонок мирная жизнь. Знакомство с Новополоцком начали в музее истории и культуры. Ребята сразу отметили схожесть: Лисичанск тоже нефтеперерабатывающий город. Культурное наследие представили гостям уже в центре ремесел. Первым делом – фото на память.

Иван Кафтанов, житель Лисичанска:

Непривычно, когда не надо прислушиваться, что где летает, взрывается. Я рад, что мы этого не слышим.

Софья Теплых, жительница Лисичанска:

Тут не бомбят, тут нет этих выстрелов. Да и вообще, тут тихо, красиво, и хочется здесь остаться.

Делегация из Лисичанска – дети из многодетных семей, а также те, кто находится в сложном положении. Есть и потерявшие отца или мать за время боевых действий. Это новогоднее путешествие для них – возможность пожить беззаботно, как и полагается детям.

Ирина Лазарева, жительница Лисичанска:

Видно, что люди все о нас беспокоятся, заботятся даже больше, чем о родных. Я сколько ездила, но таких добрых людей, как у вас, я не знаю. То ли нам повезло, то ли у вас действительно такие добрые люди. Ничего не могу сказать, спасибо большое вашему городу, прямо приятно.

И хотя визит уже расписан по дням и даже минутам, корректировки в него вносят по ходу. Накануне ребята рассказали, что хотели бы посетить бассейн. Уже во время завтрака их обрадовали – купание внесли в и без того плотный график путешествия.