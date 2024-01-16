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В Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты

16 января 2024 17:04
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Новости Беларуси. К теме избирательной кампании. Началась регистрация кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты-1

Согласно данным, которые приводит Центральная избирательная комиссия, 298 человек заручились поддержкой и выдвигаются кандидатами в депутаты Палаты представителей, на выборы в местные советы документы о выдвижении подали 18 996 человек. 22 из них с российским гражданством, постоянно проживающие в Беларуси.

В предвыборную гонку готовы включиться представители различных сфер, в том числе о себе заявили немало женщин. До 30 января члены территориальных и окружных избирательных комиссий должны проверить поступившие документы и принять решения о регистрации кандидатов в депутаты.

# Выборы в Беларуси # общество

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