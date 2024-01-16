Фейк почти невозможно отличить от реальности: политолог рассказал, как ИИ повлияет на выборы

Дезинформация в избирательном процессе названа глобальным риском. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты опасаются расширения сферы применения искусственного интеллекта, он не только двигает прогресс, но и становится угрозой. Не исключается, что в период выборов, а в ближайшие два года масштабные политические кампании пройдут в крупнейших государствах, сфальсифицированная с помощью ИИ информация будет использована для организации массовых беспорядков, эскалации военных конфликтов и разрушения демократических процессов. Механизмы противодействия такой дезинформации отсутствуют, а правовое регулирование пока недостаточно. О том, что можно противопоставить искусственному интеллекту и как с дезинформацией учились бороться в Беларуси, расскажет Андрей Лазуткин. Трампа выбрала не Россия, а Facebook

Андрей Лазуткин, политолог:

Если в вашем телефоне установлен Google и Facebook, то микрофон пишет фразы, которые вы говорите в помещении, а браузер анализирует запросы, которые вы вводите, и страницы, на которые вы смотрите дольше. Исходя из этого вам предлагают то, что вас больше интересует. На Западе это используют для адресной рекламы. Например, вы обсуждали по телефону марку автомобиля, и вам предлагают рекламу про данный автомобиль. За это производители платят огромные деньги Google и Facebook, с чего те и живут. Но как использовать это не в коммерции, а в политике? Первым схему придумал Дональд Трамп. Facebook – самая массовая сеть в США – начала предлагать рекламу групп, связанных с Трампом, причем группы настраивали на регион и запросы конкретного пользователя. Грубо говоря, если вам 40 лет, вы белый из Техаса со средним или высоким доходом и нормальной семьей, то система предлагает вам рекламу кандидата Трампа. В США среди избирателей очень жесткое разделение на республиканцев и демократов по полу, возрасту, религии, ориентации, цвету кожи, доходу, образованию, месту проживания. Зная эти признаки, можно точно просчитать, кто будет голосовать за Трампа, а кто нет, и направить его потенциальным сторонникам адресную рекламу. Повторюсь, они это делали еще восемь лет назад.

Но в СНГ такого жесткого разделения на два лагеря нет, а у соцсетей нет охвата, как в США, чтобы собрать столько личных данных. Более того, даже если вы их соберете, у нас могут быть две одинаковые семьи: в одном городе, с одинаковым доходом, работающие на одном предприятии – но у одних сын уехал в Польшу, а у вторых служит в белорусской армии. Отсюда у них, скорее всего, будет разное отношение к украинским событиям при одинаковом наборе личных данных. И система не угадает, кому какую рекламу присылать. То есть Трампа в США таким образом можно выбрать. А для нас надо придумывать другую схему. Тем не менее при Байдене Конгресс США проводил расследование и вызывал Цукерберга давать показания под присягой. Тот подтвердил, что да, наша сеть собирает личные данные, геолокацию, фотографии с камер телефона, звуки микрофона и потом продает рекламу по этим данным. Получается, даже в самих США об этом точно не знали, и поэтому победу Трампа сначала приписали русским хакерам, а не Цукербергу. А чем занимаются русские хакеры? Они распространяют дезинформацию, то есть хвалят Трампа. И словом дезинформация стали называть вообще все, связанное с Россией, что не укладывалось в западную повестку. На подбитой украинской технике рисуют российскую эмблему

Андрей Лазуткин:

Так что еще восемь лет назад, после Крыма и победы Трампа, борьба с российской дезинформацией стала для них задачей номер один. Смотрите, внутри страны русские могут выбрать нам президента, а на внешнем контуре могут настолько обмануть бедных крымчан, что те войдут в состав России. Запад испугала легкость, с которой вернули Крым, но они не учли контекст, историю, связи с Россией, а свалили все на хитроумную российскую пропаганду, как с Трампом. При этом западная работа по российско-украинской теме в СНГ была признана провальной, и с момента Крыма начинается накачка общественного мнения против России во всех бывших республиках. К чему это привело в Украине через восемь лет, мы увидели – там они сработали эффективно, но с этой стороны баррикады не сработали вообще. Главное во время следствия – не выйти на самих себя: дезинформацией занимается Россия, а они занимаются стратегической коммуникацией (такое название придумали для правильной, то есть натовской дезинформации). Как шпионы и разведчики, хотя, по сути, одно и то же.

Как их система дезинформации работала до появления искусственного интеллекта? Довольно грубо. Если вы вводите слова «Путин», «Лукашенко», «Зеленский», «Россия», «СВО», то YouTube предлагает вам ссылки исключительно на украинские ресурсы. Сразу понятно, что это заказной материал, и многие его не станут даже открывать и смотреть.

Что касается военной пропаганды, то она сводится к видео и картинкам с поля боя. Для этого в каждой роте сил специальных операций ВСУ есть штатный пропагандист (вот съемка с камеры на шлеме), которого учат как позировать, что говорить, что показывать, что не показывать – то есть информационно сопровождать боевые действия. Еще применялись простейшие вещи, например, на подбитой украинской технике на компьютере замазывали эмблему ВСУ на российскую. Но два года украинского конфликта дали столько часов видеоматериалов, что теперь на них можно обучить нейросеть. Она вам сама нарисует видео расстрела пленных. Видео пыток. Видео с сотнями трупов солдат или мирных жителей а-ля Буча. Видео уничтожения колонны танков. Видео, где отдается преступный приказ. Видео высадки в Крыму. Можно подделать целый новостной выпуск, где голосом известного диктора вам это расскажут, потом покажут видео, а нарисованный министр обороны или генерал подтвердит. Но, кстати, россияне такое делать тоже научились. Все это можно поставить на конвейер, и количество таких видео вырастет в сотни раз. Понятно, что, наверное, качество и содержание будет хромать. Но как мы с вами не поймем всех деталей военного конфликта в Йемене, так и люди с другой стороны глобуса не поймут деталей конфликта в Украине и не разберутся, подделка это или нет. Для внешней аудитории такая дезинформация вполне сойдет. То есть о любом военном конфликте или о выборах можно будет показать что угодно и как угодно. «Россия готовит переворот в Беларуси» – в 2020-м западные спецслужбы пытались обмануть Лукашенко