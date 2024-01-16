Стипендии Президента на 2024 год удостоены 62 аспиранта

Новости Беларуси. Все, кто самоотверженно трудится на благо родной страны, могут рассчитывать на поддержку государства. И даже на самом высоком уровне. Александр Лукашенко 16 января подписал распоряжение о назначении стипендий Президента на 2024 год 62 аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках своих диссертаций они выполняют исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности как в учреждениях образования, так и в научных организациях. Разработки успешно внедряют в организациях промышленности, медицины, сельского хозяйства. Также результаты своих работ аспиранты представляют на республиканских и международных конференциях, публикуют в научных изданиях. Внимание и поддержка со стороны главы государства служат серьезной мотивацией для молодых ученых, стимулирует их к дальнейшей учебе и профессиональному росту.