Мингорсовет поддерживает молодых мам! Поговорили с депутатом о помощи женщинам и защитите института семьи

Ольга Шерснева, CТВ: Для жительницы мегаполиса выбор в пользу многодетности – это всегда непростое решение. Как вы считаете, каких решений сегодня не хватает, чтобы минчанки и строили карьеру, и рожали больше детей?

Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сегодня государство предоставляет максимально много возможностей для реализации женщины, и женщины-мамы, мамы троих и более детей. И, безусловно, то нововведение, которое совсем недавно было реализовано, – это появление ясельной группы, где мама может привести ребенка от года до трех лет. Буквально ребенок встал на ноги – и его уже можно привести в ясельную группу. Таким образом, мама может разгрузиться, заняться самообразованием, посвятить время себе, потому что быть мамой, как считают мужчины, – это достаточно легко, но мы-то с вами знаем, что материнский путь достаточно сложен и включает в себя абсолютно много аспектов.

Хочется еще сказать о той помощи, которую предложил Минский городской Совет депутатов, а именно с 1 января 2026 года в рамках демографической безопасности была реализована инициатива Минского городского Совета депутатов о поддержке молодых мамочек от 18 до 25 лет единовременной помощью при рождении ребенка. Это два бюджета прожиточного минимума, которые по рождению ребенка молодая мамочка может получить, обратившись в социальные службы на той территории, где зарегистрирована семья.