Жители Минской области стали чаще выбирать электронную форму обращений

Жители Столичного региона все чаще выбирают электронную форму обращений. В Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители Столичного региона все чаще выбирают электронную форму обращений. В Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Согласно статистике, жители стали меньше жаловаться на здравоохранение, общественный транспорт, благоустройство улиц и дорог, торговлю, а также бытовое обслуживание. Всего в Миноблисполком в 2025 году поступило более 7 тысяч обращений граждан и юридических лиц, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Половина – это электронные: граждане все чаще пользуются системой «Обращения.бел».
Татьяна Шевцова, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета:
Облисполком ежегодно рассматривает вопросы реализации требований Директивы № 2. Основная задача – это продуктивная работа с населением, направленная на сокращение обращений, поступающих в местные исполнительные и распорядительные органы, своевременное осуществление административных процедур.
В то же время возросло количество обращений, касающихся деятельности садоводческих товариществ, вопросов образования, архитектуры и строительства.