Жители Минской области стали чаще выбирать электронную форму обращений

Согласно статистике, жители стали меньше жаловаться на здравоохранение, общественный транспорт, благоустройство улиц и дорог, торговлю, а также бытовое обслуживание. Всего в Миноблисполком в 2025 году поступило более 7 тысяч обращений граждан и юридических лиц, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Половина – это электронные: граждане все чаще пользуются системой «Обращения.бел».