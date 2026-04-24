Лукашенко: произвел некачественную продукцию – забирай и восстанавливай за свой счет

Президент Беларуси поручил наладить восстановление центров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники в каждом районе. Задача поставлена во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Мозырский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за технику должны нести не только те, кто ее эксплуатирует и ремонтирует, но и сами производители. На совещании Президент сделал акцент на необходимости четко определить порядок гарантийного ремонта и сроки, в течение которых завод-изготовитель отвечает за свою продукцию. Это особенно важно, учитывая, что современная техника сложная и дорогостоящая. При этом нередки случаи, когда такие машины выходят из строя уже через короткое время эксплуатации и фактически остаются невостребованными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Железобетонно. Некачественную произвел продукцию – забирай и восстанавливай за свой счет. Гарантийное обслуживание должно быть. Мы должны к этому вопросу еще раз вернуться в правительстве и определиться.

Есть очень сложные машины типа «Гомсельмаш». Это зерноуборочная, кормоуборочная техника, МТЗ, автомобили и так далее. У нас же списывают и под забор ставят иногда трактор через три года. Взяли и выбросили. Хорошо, гомельчане нас научили, как эти тракторы восстанавливать – из двух один или из трех два, по-разному получается. Хорошая техника и дешевле, чем новая.

Но если так, списали, под забор поставили… Мы должны четко дать сигнал на местах, в бухгалтерии того или иного хозяйства. Вот столько амортизируется, или как мы раньше называли, МТЗ. Такой, такой, такой. Там 10-15 лет, зерноуборочный комбайн 20 лет. И хоть умри, ты его не спишешь. Ты его должен хранить, беречь, восстанавливать. Это уже дело руководителя.

Мы должны определиться по гарантийному ремонту техники – сколько лет завод будет нести по гарантии ответственность. Не надо все это – некачественную технику – перекладывать на крестьян. Надо заставлять промышленников работать качественно.

Большой семинар-совещание длился почти четыре часа. За это время участники комплексно рассмотрели ключевую тему – работу агросервисов. Кроме того, обсудили и другие вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, которые важны для каждого региона страны.