Новости по тегу #Год белорусской женщины

На своем подворье полесская цветочница выращивает хризантемы. В ее теплицах одновременно зацветают более 30 тысяч кустов.
Среди гостей – врачи и педагоги, труженицы села и журналисты, экономисты и общественные лидеры. Те, чей ежедневный труд делает страну сильнее, а домашний очаг – теплее.
Почти 2 миллиона учебников, около 700 тысяч дневников и издания со шрифтом Брайля. Все это печатают на полиграфкомбинате имени Якуба Колоса. Это один из крупнейших полиграфических центров страны.
На один день белорусская столица превратилась в эпицентр красоты и нежности.
На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны.
Она написала более 50 книг для детей и взрослых, руководит Народным клубом поэтов и композиторов «Живица» и умудряется совмещать в себе строгую писательскую дисциплину с искренним и таким сказочным взглядом на мир.
Проект призван показать многогранность современной белорусской женщины, а также привлечь внимание к безопасности на дорогах и развитию женского автоспорта.
В Год белорусской женщины во всех регионах организованы консультационные пункты, выстроено взаимодействие со службами соцзащиты, занятости и медиками. Женщинам помогают трудоустроиться, пройти лечение, восстановить документы.
Сотни тысяч просмотров, искренние улыбки и звание души белорусского интернета. Все это она завоевала, просто надев платок. В сетях ее знают как харизматичную и острую на язык деревенскую Бабу Нюру.
Проект реализован в Год белорусской женщины совместно с Министерством обороны.
Участницы встречи смогли не только протестировать новинки белорусской косметической индустрии, но и получить полезные рекомендации от экспертов.
Главная цель проекта – показать, что современная минчанка может реализовать себя абсолютно в любой индустрии.
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