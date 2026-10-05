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Новости по тегу #Год белорусской женщины

Многодетная мама из Пинского района создала уникальную домашнюю плантацию
05 октября 2026 17:15

Многодетная мама из Пинского района создала уникальную домашнюю плантацию

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости
03 октября 2026 17:05

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Как печатают школьные учебники? Пообщались с белоруской, которая работает на полиграфкомбинате
29 сентября 2026 09:04

Как печатают школьные учебники? Пообщались с белоруской, которая работает на полиграфкомбинате

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было
23 сентября 2026 17:04

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске
22 сентября 2026 10:48

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске

Эта белоруска написала более 50 книг! Пообщались с писательницей и композитором Ириной Карнауховой
22 сентября 2026 10:10

Эта белоруска написала более 50 книг! Пообщались с писательницей и композитором Ириной Карнауховой

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске
08 сентября 2026 18:22

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях
08 сентября 2026 17:21

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности
08 сентября 2026 08:54

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров
07 сентября 2026 06:48

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами
03 сентября 2026 14:26

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами

Укрощать металл и взлетать выше облаков: чем удивили героини проекта «Женские лица столицы»
28 августа 2026 08:24

Укрощать металл и взлетать выше облаков: чем удивили героини проекта «Женские лица столицы»