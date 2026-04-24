Без срока давности. Верховный Суд признал Антанаса Гецявичюса виновным в геноциде белорусского народа. Речь идет о преступлениях, совершенных в период, когда Беларусь потеряла треть населения, а сотни деревень были уничтожены вместе с жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что Гецявичюс лично участвовал в карательных операциях на территории Минска и Минской области. Отдавал приказы на уничтожение мирного населения. На счету обвиняемого не менее 6 тысяч жертв. Среди погибших – 31 ребенок. Людей расстреливали, вешали и закапывали заживо.