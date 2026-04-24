Без срока давности. Верховный Суд признал Антанаса Гецявичюса виновным в геноциде белорусского народа. Речь идет о преступлениях, совершенных в период, когда Беларусь потеряла треть населения, а сотни деревень были уничтожены вместе с жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что Гецявичюс лично участвовал в карательных операциях на территории Минска и Минской области. Отдавал приказы на уничтожение мирного населения. На счету обвиняемого не менее 6 тысяч жертв. Среди погибших – 31 ребенок. Людей расстреливали, вешали и закапывали заживо.
Михаил Ковалев, государственный обвинитель – старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В ходе судебного разбирательства бесспорно установлено руководство Гецявичюсом, расстрелами граждан 21 октября в 1941 году в местечке Койданово, ныне город Дзержинск, и в городе Слуцке 27-28 октября. Было убито свыше 6 тысяч граждан. Тяжело раненных закапывали вместе с мертвыми, пытавшихся выбраться из расстрельных ям, добивали на месте.
Подсудимый скончался в 2001 году в Шотландии. Однако факт осуждения – важный шаг к восстановлению исторической справедливости. Сегодняшний приговор – седьмой в истории суверенной Беларуси. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура продолжает устанавливать новые факты злодеяний нацистов и их пособников.